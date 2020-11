Venda de tablets cresce e a de PCs cai no terceiro trimestre

O mercado de tablets voltou a crescer durante a pandemia do novo coronavírus. O segmento que vinha em baixa nos últimos anos apresentou um forte crescimento de 43% durante o terceiro trimestre deste ano. Por outro lado, a pandemia também fez com que a venda de PCs tivesse queda 33% no mesmo período. Os dados são da consultoria Canalys.

Ao todo foram comercializados 44,2 milhões de tablets no terceiro trimestre de 2020 contra 31,2 milhões de aparelhos no mesmo período do ano passado. A Apple, que lançou um novo iPad recentemente, lidera com 34,4% de participação no mercado e crescimento de 47% entre um ano e outro. A rival Samsung aparece na segunda posição com 20,5% do mercado, mas com um crescimento de 79,8% nos últimos doze meses. Huawei, Amazon e Lenovo completam a lista das cinco maiores.

O resultado não chega a ser uma surpresa. Dados da consultoria IDC já apontavam que as vendas dos tablets cresceram 18,6% no segundo trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a empresa, o crescimento na venda dos tablets em 2020, algo que reverte uma tendência de queda acumulada desde 2015, tem relação direta com a pandemia de covid-19. O aparelho eletrônico se tornou um substituto dos computadores em tarefas mais cotidianas e está em crescimento no setor profissional, principalmente no uso para atividades acadêmicas.

As vendas de computadores pessoais, por outro lado, registraram queda de 33% no trimestre. O mercado é liderado pela chinesa Lenovo, com uma fatia de 18,9% das vendas. A Apple aparece com 17,7% do mercado e observou um crescimento na venda de iMacs. É importante considerar que este estudo não leva em conta a venda de notebooks. Recentemente a fabricante da maçã lançou novos modelos MacBooks.