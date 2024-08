Um dos favoritos da Geração Z, Duolingo tem trimestre robusto

O aplicativo de aprendizado de idiomas favorito da Geração Z está uma onda positiva. O Duolingo acaba de registrar seu quinto trimestre consecutivo com lucro. Ele registrou um saldo positivo de US$ 24,4 milhões, um aumento de mais de 500% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Usuários ativos diários, uma das métricas mais importantes da empresa, cresceram 59%, enquanto assinantes pagos cresceram 52%, disse a empresa em seu relatório de lucros do segundo trimestre.

"Também alcançamos dois marcos: ultrapassando 100 milhões de usuários ativos mensais e atingindo 8 milhões de assinantes pagantes", disse Luis von Ahn, CEO da empresa, em uma teleconferência na quarta-feira. As ações da empresa cresceram 5,5% nas negociações aftermarket.

Uma abordagem de marketing muito específica

O crescimento de usuários do Duolingo no ano passado pode ser atribuído às suas táticas de marketing. A empresa é famosa por suas mensagens de marketing no aplicativo e por e-mail que induzem usuários para continuar aprendendo no aplicativo. Apesar de sua natureza controversa, especialistas ouvidos pelo Business Insider acham que é a abordagem certa para os usuários da geração Z.

O mascote icônico da coruja verde do aplicativo também é percebido como "autêntico". Seja na TV ou em anúncios do YouTube, ou no TikTok, onde o Duolingo tem mais de 12,5 milhões de seguidores, a coruja exibe sua personalidade presunçosa e hilária.

O mascote e o aplicativo Duolingo se tornaram um ícone cultural, fazendo aparições em conteúdo gerado pelo usuário e até mesmo em Hollywood.

"Nosso 'ding' exclusivo foi destaque no filme 'Barbie', proporcionando um impulso incrível à marca e, de muitas maneiras, isso foi indicativo de nossa presença dominante no zeitgeist do ano passado", disse Matt Skaruppa, diretor financeiro do Duolingo, na call de quarta.

A marca também está dobrando o marketing específico para cada país. As contas de mídia social do Duolingo na Índia, Alemanha e França apresentam conteúdo baseado em memes virais, eventos de notícias e tendências de mídia social, acumulando centenas de milhares de seguidores em cada país.

Mesmo assim, o sucesso do aplicativo nas mídias sociais não foi suficiente para acalmar os investidores. As expectativas dos analistas sobre lucros no quarto trimestre de 2023 foram superadas, mas a robustez não continuou no trimestre inicial de 2024. Além disso, o app teve seu ganho mais lento de usuários desde 2022.

Por isso, os investidores não estão tão animados. As ações da Duolingo caíram mais de 24% no acumulado do ano.