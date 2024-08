Conheça o Capsule, app que promete ser o 'Shazam' da moda

Qual será o futuro das compras quando pensamos em roupas? O aplicativo Capsule pode ter a resposta.

Em vez de entrar em uma loja, navegar em um catálogo ou procurar suas marcas favoritas na internet, imagine poder comprar como se identificasse uma música com o aplicativo de descoberta de música Shazam. Essa é a visão por trás do Capsule.

O mundo do comércio eletrônico já viu esse conceito antes. Em 2019, a Amazon revelou o StyleSnap, uma ferramenta baseada em IA que combinava fotos de moda enviadas por usuários com produtos em seu site. Marcas como Asos, Wayfair e Target lançaram ferramentas semelhantes que dependem de visão computacional e algoritmos de aprendizado profundo para identificar estilos, formas e padrões a partir de imagens.

Mas o objetivo da Capsule é mais ambicioso e abrangente: ela pretende se tornar o destino padrão para compras online. Em vez de depender de seu inventário ou parcerias com outras marcas, a empresa coleta dados de cerca de 20.000 sites todas as noites, os ingere e os usa para alimentar seu índice de produtos, segundo o Business Insider.

A cofundadora e CEO da Capsule, Michele Van Ruiten, disse ao BI que está mapeando a moda feminina, pretendendo dominar o espaço dentro de dois anos e meio. Seu objetivo é "criar uma camada de dados que exista acima da internet", disse Van Ruiten. "Essa camada de dados engloba produtos, cada item comercializado, o que é, quem o vende, do que é feito e seu valor de revenda."

Então, os consumidores não precisarão mais realizar pesquisas on-line trabalhosas por um par específico sapatos. "Uma única pesquisa considera tudo on-line", disse Van Ruiten.

Na prática, a Capsule funciona um pouco como uma pesquisa reversa de imagens do Google. Os usuários simplesmente tiram uma foto de um produto — seja um ator usando um vestido que eles gostam ou um par de sapatos que eles viram na vitrine de uma loja — e a carregam no aplicativo, e ele mostrará o item, junto com outros estilos semelhantes que podem ser comprados.

A empresa usa modelos de visão computacional para trazer detalhes sobre os itens em seu catálogo, comparar produtos entre si e conectar itens idênticos. Além da busca por imagens, a Capsule também pode fazer recomendações personalizadas aos usuários com base em sua pele, olhos e cabelo usando algoritmos.

A IA generativa também está envolvida na ferramenta.

Se alguém carrega a foto de uma camisa branca, mas quer vê-la em cores não oferecidas pela marca que faz a camisa, a Capsule usa IA generativa para recriá-la em novas cores, permitindo que os usuários pesquisem opções de outras marcas.

No mês passado, a Capsule também lançou um novo recurso de busca por texto que permite que os usuários pesquisem roupas com base em um conceito que eles têm em mente — seja apenas uma "camiseta branca simples" ou "vestido inspirado em Carrie Bradshaw" — em vez de uma imagem específica.