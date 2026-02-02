Uber confirma novo escritório e supera R$ 2 bilhões em investimentos no Brasil

A Uber superou a casa dos R$ 2 bilhões em investimentos no time de tecnologia no Brasil. A empresa, que confirmou a abertura de um segundo escritório em São Paulo, terá capacidade para alocar até 1.000 profissionais no novo espaço.

A expectativa da empresa é que o espaço esteja plenamente operacional até o primeiro trimestre de 2027, segundo informações da TiInside.

O novo escritório será voltado às equipes técnicas responsáveis pelo desenvolvimento de produtos utilizados nos mais de 70 países onde a Uber opera. A estrutura vai complementar o atual escritório da companhia em Pinheiros, que seguirá com os times de operações e funções corporativas.

Com a expansão, a Uber conclui quatro ondas de investimentos em tecnologia no país, que, somadas, passam de R$ 2 bilhões. O movimento acompanha o crescimento das operações locais e a necessidade de ampliar a infraestrutura para acomodar equipes maiores.

Tech Center e Rio de Janeiro

O Tech Center de São Paulo é o primeiro e maior da Uber na América Latina. Ele reúne profissionais das áreas de engenharia, produto, design e ciência de dados, que atuam de forma transversal em diferentes frentes do negócio, como mobilidade e delivery. Hoje, cerca de 600 profissionais trabalham no Tech Center paulistano.

"Estamos ampliando exponencialmente o número de profissionais de tecnologia no Brasil. Por isso, esse novo espaço vai nos permitir consolidar nossas equipes num ambiente mais integrado para colaboração e desenvolvimento de soluções que impactam usuários em diversos mercados", afirma Rafael Pereira, diretor de engenharia da Uber no Brasil.

Em 2024, a Uber anunciou um investimento de R$ 1 bilhão para a expansão do Tech Center de São Paulo ao longo de cinco anos. Já em 2025, a companhia confirmou a criação de um segundo Tech Center no país, no Rio de Janeiro, com aportes de R$ 500 milhões.