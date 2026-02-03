Brasil compra a queda do bitcoin e investe R$ 8,9 mi em fundos cripto

Na contramão global, investidores do Brasil aportaram US$ 1,7 milhão, R$ 8,9 milhões, em fundos de criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 30, segundo a CoinShares.

Regionalmente, além do Brasil, Suíça, Alemanha, Austrália e Itália registraram saldo positivo semanal ao aportarem respectivos líquidos de US$ 11 milhões, US$ 4,3 milhões, US$ 400 mil e US$ 200 mil em produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) baseados em criptomoedas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Em direção oposta, o volume de quase US$ 1,7 bilhão em saídas líquidas semanais globais foi capitaneado por Estados Unidos, Canadá, Suécia, Holanda e França, respectivamente em US$ 1,65 bilhão, US$ 37,3 milhões, US$ 18,9 milhões, US$ 3,8 milhões e US$ 300 mil.

No acumulado de janeiro, o fluxo líquido brasileiro fechou no azul em US$ 1 milhão enquanto as saídas líquidas globais de ETPs cripto chegaram a US$ 1 bilhão. Além disso, a gestora de criptomoedas observou que a queda de preços também impactou o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), que, no caso do Brasil, recuou a US$ 1,33 bilhão e manteve o país na sexta colocação global.

EUA, Alemanha, Canadá, Suíça, Suécia, Ilhas Cayman, Hong Kong, Austrália, Luxemburgo, Holanda e França registraram respectivos AuM de US$ 138,97 bilhões, US$ 6,9 bilhões, US$ 6,2 bilhões, US$ 5,6 bilhões, US$ 2,74 bilhões, US$ 896 milhões, US$ 734 milhões, US$ 541 milhões, US$ 147 milhões, US$ 140 milhões e US$ 104 milhões. Já o AuM global fechou a semana em US$ 165,78 bilhões enquanto outros países chegaram a US$ 1,42 bilhão.

A aferição direcionada aos criptoativos mostrou que os maiores volumes de saídas líquidas semanais foram de ETPs de bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, cestas multiativos e Sui, respectivamente em US$ 1,32 bilhão, US$ 308,2 milhões, US$ 43,7 milhões, US$ 31,7 milhões, US$ 13,2 milhões e US$ 200 mil. Em direção oposta, ETPs de short bitcoin, Chainlink e de outros criptoativos receberem respectivos aportes líquidos semanais de US$ 14,5 milhões, US$ 500 mil e US$ 8,6 milhões.

Por fundos cripto, os principais volumes de retiradas líquidas foram dos iShares (de BTC e de ETH) da BlackRock, Grayscale, Fidelity, Bitwise e ARK 21Shares, respectivamente de US$ 1,18 bilhão, US$ 300 milhões, US$ 197 milhões, US$ 104 milhões e US$ 70 milhões. Outros fundos totalizaram US$ 40 milhões em retiradas líquidas semanais, período em que ProFunds, Volatility e 21Shares registraram respectivas entradas líquidas de US$ 139 milhões, US$ 61 milhões e US$ 2 milhões.

O sentimento de baixa global ocorre na esteira do aumento da aversão ao risco por fatores macroeconômicos e políticos, como o novo shutdown nos EUA e a indicação de Kevin Warsh à presidência do Fed. O que também favoreceu o pessimismo brasileiro na semana anterior, quando investidores nacionais cederam ao pessimismo do bitcoin e retiraram R$ 9 milhões de fundos de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok