Nubank se une ao Duolingo e clientes terão aulas gratuitas de idiomas

O Duolingo, aplicativo de ensino de idiomas mais popular do mundo, vai se juntar ao Nubank para oferecer benefícios educacionais para os clientes do banco digital. A parceria entre as duas empresas vai oferecer acesso gratuito da versão paga do aplicativo, o Duolingo Plus, para os usuários da plataforma de marketplace do Nubank.

Os clientes terão acesso, durante dois meses, aos mais de 100 cursos em 40 idiomas na versão premium do aplicativo. Para resgatar o benefício, o cliente terá até 30 de maio para acessar a área de "shopping" no aplicativo do Nubank, e então validar o voucher diretamente no site do Duolingo.

"Esta parceria com o Nubank é uma oportunidade de apresentar a plataforma para mais pessoas e de reforçarmos nosso compromisso com o acesso à educação de idiomas gratuita e de qualidade. Para isso, contamos com o Duolingo Plus, que ajuda a financiar este propósito, além de apoiar nossos produtos no Brasil e no mundo", diz Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

Segundo o Duolingo, a versão paga do aplicativo oferece alguns benefícios adicionais, como a ausência de anúncios e recursos extras na jornada de aprendizado dos alunos. Hoje, a versão premium é o principal canal de monetização da empresa.

Depois do período de dois meses, os usuários poderão continuar a ter acesso à versão paga por meio de uma assinatura mensal de R$ 30 ou de R$ 15 por mês no plano anual. Há também o plano família, por R$ 270 ou o pagamento único, de R$ 180.