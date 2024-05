5 aplicativos para turbinar seu inglês em 2024

Dominar o inglês é uma necessidade crescente no mercado global. Com o avanço tecnológico, aplicativos de aprendizado de idiomas se tornaram ferramentas indispensáveis para quem busca fluência.

Confira cinco aplicativos dos mais recomendados para aprimorar seu inglês:

1. Duolingo

Com uma abordagem gamificada, o Duolingo oferece lições curtas e interativas que incentivam o aprendizado contínuo.

É ideal para iniciantes e intermediários que querem melhorar vocabulário e gramática de maneira divertida. Disponível para iOS (iPhone e iPad na App Store) e Android (na Google Play Store). Também pode ser acessado via web no computador.

2. Babbel

Focado em conversação, o Babbel é perfeito para aqueles que precisam praticar inglês para situações reais.

O app oferece diálogos temáticos que abordam desde viagens até negócios, adequados para usuários de nível intermediário a avançado. Oferecido para iOS e Android, além de estar acessível via navegador de internet para aprendizado no computador.

3. Rosetta Stone

Conhecido por sua imersão total, o Rosetta Stone utiliza essa técnica, sem traduções, para ensinar inglês. É uma ótima escolha para quem busca uma experiência mais intensiva e natural de aprendizado.

Este app está disponível tanto para iOS quanto para Android, permitindo que os usuários aprendam através de seus smartphones ou tablets, bem como no computador via web.

4. HelloTalk

Este aplicativo de troca de idiomas conecta você com falantes nativos de inglês para prática real. Além de aprender o idioma, os usuários ganham insights culturais, tornando o HelloTalk uma ferramenta valiosa para aprendizado contextual.

Disponível para download tanto na App Store para dispositivos iOS quanto na Google Play Store para usuários de Android.

5. Memrise

Com foco em vocabulário, o Memrise usa vídeos de falantes nativos e quizzes para ensinar inglês. Ideal para quem deseja enriquecer seu vocabulário com palavras e expressões usadas no dia a dia. Pode ser baixado em dispositivos iOS e Android, oferecendo também uma plataforma web para acesso pelo computador.

