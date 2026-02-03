IA avança no agro, mas 60% dos CEOs estimam corte de jovens profissionais

Impulsionado por ganhos iniciais de produtividade, o agronegócio brasileiro começa a incorporar a inteligência artificial às suas operações – mas o processo sinaliza uma reconfiguração no mercado de trabalho do setor, mostra a 29ª edição da CEO Survey, da PwC.

Segundo o estudo, 33% das empresas do agro relataram aumento de receita associado ao uso de IA, e outros 33% apontaram redução de custos operacionais. A pesquisa, divulgada nesta terça-feira, 3, ouviu mais de 4.400 executivos em 95 países.

“A inteligência artificial já começa a se consolidar como vetor de crescimento para parte das empresas do agronegócio brasileiro”, afirma a sócia e líder de Agribusiness da PwC Brasil, Mayra Theis.

Apesar disso, a maioria (58%) das empresas ainda não percebe efeitos expressivos nas receitas com o uso de inteligência artificial. Os primeiros impactos positivos aparecem principalmente em áreas operacionais, com destaque para automação, otimização de processos e uso mais eficiente de dados.

O dado mais sensível do estudo refere-se à força de trabalho: 60% dos CEOs do agronegócio no Brasil esperam precisar de menos profissionais em início de carreira nos próximos três anos. Entre eles, um terço prevê uma redução superior a 16% no quadro operacional.

A expectativa é de menor impacto para cargos médios e seniores, mas o sinal de alerta está dado. “As empresas já indicam uma reconfiguração de perfis profissionais demandados no setor, puxada pela automação e pela maturação da IA nas operações agrícolas”, diz o estudo.

Segundo a executiva, a principal contribuição da inteligência artificial hoje está na redução de custos e no desempenho de funções operacionais.

A pesquisa não mapeou outros impactos de forma detalhada, mas indica que a tecnologia atua sobretudo na preparação de dados, na consolidação de informações e no direcionamento básico que sustenta a tomada de decisão.

"Na prática, a IA reduz parte do papel exercido por esses cargos iniciais ao oferecer ganhos de eficiência na base do processo. Embora ainda não substitua a análise crítica baseada em experiência, a tecnologia entrega resultados operacionais com maior velocidade e custo significativamente menor do que o da mão de obra disponível hoje no país", diz.

Em contraste, apenas 23% dos líderes projetam a necessidade de novas contratações no mesmo período — abaixo da média nacional (28%).

IA no agro