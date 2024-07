12 frases que você deve aprender para falar outra língua

Aprender uma nova língua pode ser desafiador, mas memorizar algumas frases-chave pode facilitar a comunicação inicial e abrir portas para a fluência. Aqui estão 12 frases essenciais que você deve aprender ao começar a falar outra língua, baseadas em informações compiladas de sites como Duolingo, Babbel e FluentU.

1. "Olá, como você está?"

A saudação é a primeira impressão que você deixa. Aprender a dizer "Olá, como você está?" é essencial para iniciar qualquer conversa.

2. "Meu nome é [Seu Nome]."

Apresentar-se é fundamental em qualquer interação. Saber dizer "Meu nome é [Seu Nome]" ajuda a estabelecer uma conexão inicial.

3. "Por favor" e "Obrigado."

Palavras mágicas que demonstram educação e respeito. Usar "Por favor" e "Obrigado" pode fazer toda a diferença nas suas interações diárias.

4. "Desculpe" ou "Com licença."

Estas frases são úteis em várias situações, desde pedir desculpas por um erro até chamar a atenção de alguém de maneira educada.

5. "Você fala português (ou outra língua)?"

Perguntar se a pessoa fala uma língua que você também conhece pode facilitar a comunicação, especialmente se você estiver em um país estrangeiro.

6. "Eu não entendo."

Admitir que você não entendeu algo é melhor do que fingir que compreendeu. Isso mostra que você está disposto a aprender e buscar clareza.

7. "Onde fica o banheiro?"

Uma das perguntas mais práticas que você pode aprender, útil em qualquer situação de viagem.

8. "Quanto custa isso?"

Saber como perguntar o preço de algo é essencial para fazer compras e negociar.

9. "Pode me ajudar?"

Pedir ajuda é uma habilidade importante. Esta frase pode ser usada em muitas situações, desde pedir direções até solicitar assistência em uma loja.

10. "Eu gostaria de [comida/bebida]."

Aprender a pedir comida ou bebida é crucial em qualquer viagem. Esta frase ajuda a garantir que você consiga o que deseja em restaurantes e cafés.

11. "Que horas são?"

Saber perguntar as horas é útil para manter-se pontual e organizar seu dia em um país estrangeiro.

12. "Pode falar mais devagar, por favor?"

Esta frase é extremamente útil para iniciantes que ainda estão se acostumando com o ritmo da nova língua. Pedir para a pessoa falar mais devagar pode ajudar muito na compreensão.

Por que você deve conhecer essas frases

Aprender essas 12 frases pode facilitar significativamente suas primeiras interações em uma nova língua. Elas não só ajudam na comunicação básica, mas também demonstram seu esforço e respeito pela cultura local. Com essas frases no seu repertório, você estará melhor preparado para se aventurar e aprender mais sobre a língua e a cultura do país que está visitando.

Investir tempo em aprender essas frases essenciais pode tornar sua experiência mais rica e agradável, além de abrir portas para novas amizades e oportunidades. Portanto, pratique essas frases e use-as com confiança!