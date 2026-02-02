Oracle vai investir US$ 50 bilhões em novos data centers

As ações da Oracle experimentam alta de 2,5% na bolsa Wall Street como resultado de um plano de US$ 50 bilhões em data centers.

O investimento será realizado em parceria com a OpenAI e foca em atender às crescentes demandas de inteligência artificial para clientes. A empresa comentou que combinará investimentos próprios e venda de ações e dividas para captar até US$ 20 bilhões.

Entre as redes sociais e aplicativos que podem se beneficiar da virada para IA por parte da Oracle, está o TikTok, que recentemente apresentou instabilidade devido à ausência de energia em um centro da empresa em decorrência das tempestades de inverno dos Estados Unidos.

Todos os olhos na OpenAI

A empresa não é a primeira e nem a segunda a fortalecer parcerias com a OpenAI em um momento que a dona do ChatGPT tem vantagem indiscutível de mercado. A expansão vem, inclusive, meses após a Oracle despontar no setor com uma colaboração de US$ 300 bilhões com a companhia fundada por Sam Altman.]

Na visão macro da estratégia, a Oracle tenta seguir os passos da Microsoft, que obteve US$ 7,6 bilhões em ganhos com os investimentos que aportou na OpenAI.

Entretanto, os investidores da Oracle, assim como os da Microsoft, não estão completamente vendidos quanto ao dinheiro necessário para serviços de IA. O foco nas expansões ainda preocupa quanto ao retorno a curto prazo. Até o momento, a previsão para o início de um retorno financeiro positivo foi definida para 2029.