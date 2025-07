UBTECH desenvolve sistema de troca autônoma de bateria para robô humanoide industrial

Nesta sexta-feira, 18, a UBTECH Robotics anunciou o desenvolvimento do primeiro sistema autônomo de troca de bateria hot swap para robôs humanoides.

Integrada ao modelo Walker S2, a tecnologia permite a substituição da bateria em até três minutos, sem a necessidade de desligamento ou intervenção humana.

Esse avanço assegura a operação ininterrupta do robô, ideal para ambientes industriais que exigem eficiência e continuidade operacional.

Avanços técnicos no sistema de troca de bateria

De acordo com Jiao Jichao, vice-presidente e diretor do instituto de pesquisa da UBTECH, a solução combina três avanços técnicos significativos.

O primeiro envolve um sistema de balanceamento de energia com bateria dupla, que monitora a carga em tempo real e sincroniza os ciclos de carregamento e descarregamento.

A troca da bateria ocorre enquanto o robô continua em funcionamento, sem risco de picos de corrente ou faíscas, o que garante estabilidade durante a operação.

Estrutura inovadora do compartimento de bateria

Outro avanço importante está na estrutura física do compartimento de bateria. A UBTECH desenvolveu módulos padronizados e sem folgas, que são integrados diretamente ao corpo do robô.

A implementação de um sistema de travamento com auto alinhamento possibilita a troca entre modos de operação com uma ou duas baterias, otimizando o tempo necessário para a substituição.

Troca coordenada e precisa

A troca de bateria é realizada de maneira coordenada com os dois braços do robô, que utilizam sensores de posicionamento e algoritmos de controle para alinhar a bateria com precisão ao compartimento. O objetivo da UBTECH é garantir que o robô execute a troca sem interrupções ou apoio humano, aumentando a eficiência do processo produtivo e reduzindo os custos de manutenção.

Operação autônoma e segurança no ambiente industrial

Na aplicação prática, o Walker S2 consegue decidir automaticamente se deve trocar a bateria ou realizar a recarga, com base nas demandas da tarefa.

O sistema é equipado com mecanismos de isolamento físico e desligamento rápido, garantindo a segurança ao evitar choques elétricos e explosões.

Caso haja falha na bateria principal, a bateria secundária assume a operação de forma automática, assegurando a continuidade das tarefas críticas e reforçando a segurança em ambientes industriais.