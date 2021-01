TVs da Samsung ganham Google Assistente em português

As TVs da Samsung de 2020 agora têm acesso ao Google Assistente em português. Com isso, os aparelhos da fabricante sul-coreana passam a ter acesso a três assistentes de voz. Além do Google, os televisores contam com a Bixby, da própria empresa, e com a Alexa, da Amazon.

O Google Assistente estará disponível para os seguintes modelos de TVs da Samsung de 2020:

TU8000 (Crystal UHD);

Q60T;

Q70T;

Q80T;

Q800T;

Q950T

Os aparelhos da linha de 2021, anunciados hoje em uma conferência que antecede a CES, maior evento de tecnologia do mundo, também contarão com o Google Assistente.

“Começamos a testar uma versão beta do assistente nas nossas TVs no fim do ano passado, mas agora ele já está no ar e compatível com o idioma português brasileiro”, afirma Erico Traldi, diretor de TV e vídeo da Samsung Brasil, em entrevista para a EXAME.

Com o Google Assistente, o usuário poderá dar comandos como “qual é a previsão do tempo para hoje?”, “como está o trânsito?”, “conte uma piada”, “aumente o volume” e “abra tal aplicativo”.

O Google Assistente já está presente em TVs da LG desde 2018.

A aposta da Samsung na diversidade de assistentes de voz não é infundada. Além de oferecer opções para o consumidor, ela está alinhada a uma tendência bilionária. Segundo dados compilados pela consultoria alemã Statista, em 2021, o faturamento do setor de assistentes virtuais no mundo será de 15,7 bilhões de dólares.