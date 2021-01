Samsung aposta em TV mini-LED, projetores e som com movimento

Em um evento que antecede a CES 2021, a Samsung apresentou suas novas TVs para 2021, com modelos de resolução de imagem 4K e 8K. A fabricante sul-coreana entra no 15º ano de liderença global consecutiva do segmento, segundo a consultoria Omdia, e aposta em telas com pontos quânticos e design diferenciado para manter sua posição no mercado.

Erico Traldi, diretor de TV e áudio da Samsung Brasil, afirma que a divisão de TVs conseguiu crescer no país no ano passado. “Segundo a consultoria GfK, de janeiro a novembro, o mercado brasileiro de televisores cresceu 1% em quantidade de produtos vendidos, e em faturamento o crescimento foi de 13% em relação ao mesmo período no ano anterior. A Samsung cresceu 18% em faturamento nesse período. Ou seja, o mercado de TVs permaneceu aquecido em 2020”, disse Traldi, em entrevista à EXAME.

Neo QLED

As TVs da linha premium chamada Neo QLED ganharam uma nova tecnologia de iluminação no painel. Elas contam com uma nova fonte de luz LED que removeu a embalagem e as lentes para deixar apenas o chip de LED. O que muda com isso é que tornou-se possível a aplicação de uma camada de luzes menores que ajudam a aumentar a fidelidade de cores e contraste das imagens exibidas pela Neo QLED. A novidade é combinada com a tecnologia de HDR já presente nos modelos QLED nos últimos anos. A nova implementação de LED permitiu à fabricante, também, reduzir a espessura do painel, que é ainda mais fino do que o lançado em 2020.

Além da tela, as novas TVs desta linha da Samsung contam com outras tecnologias para melhorar a experiência de assistir a programas de televisão e aplicativos de streaming de vídeo. Como no ano passado, os aparelhos têm a tecnologia de som em movimento (Object Tracking Sound), que faz a fonte sonora se deslocar para diferentes alto-falantes de acordo com o posicionamento das cenas. Para ver filmes e séries, a TV tem um amplificador de voz ativo (Active Voice Amplifier), que aumenta automaticamente o som das vozes dos personagens.

Para games, os televisores Neo QLED contam com tecnologia FreeSync, que evita a quebra da renderização de imagens de jogos transmitidos a partir de um notebook ou PC com placa gráfica da Nvidia.

As caixas de TVs da Samsung de 2021 são sustentáveis e podem ser utilizadas para criação de porta-revistas, casinha de gatos.

Os novos televisores Neo QLED chegarão ao mercado brasileiro, em diferentes polegadas, com resoluções 4K e 8K neste ano. Ainda não há preço sugerido para os produtos ou data de lançamento prevista.

A linha QLED será mantida em 2021, mas ela não contará com a nova tecnologia de mini-LED.

Confira imagens na galeria abaixo. A reportagem continua na sequência.

The Terrace

Para o mercado de TVs externas, a Samsung anuncia neste ano a The Terrace, pensada especialmente para ambientes exteriores. O aparelho foi feito para funcionar mesmo em situações com muito brilho e conta com tecnologias antirreflexo para garantir a boa reprodução de imagem.

“Esperamos que o The Terrace apresente um crescimento muito mais rápido do que as TVs no segmento de TVs internas”, segundo a Samsung. O aparelho possui certificação IP55 para ter proteção de elementos em todas as situações (controle remoto incluído), seja água ou resíduos sólidos.

O aparelho não tem previsão de lançamento no mercado brasileiro.

Crystal UHD

A nova linha de TVs Crystal UHD, a mais vendida da companhia no ano passado, ganha inovações sonoras neste ano. Dois recursos que foram inicialmente oferecidos somente para os televisores QLED chegam agora aos aparelhos com preços mais acessíveis da Samsung. São eles o som em movimento e a sincronia sonora.

O som em movimento permite a movimentação do som em sincronia com a movimentação de um personagem na cena, alternando o uso de alto-falantes em tempo real. Já a sincronia sonora combina os alto-falantes com uma soundbar para melhorar a experiência sonora da TV.

As novas TVs da linha Crystal UHD serão lançadas no Brasil neste ano.

Projetor

A Samsung vem apostando no mercado de projetores globalmente e, agora, a empresa apresenta o The Premiere. Esse projetor a laser triplo projeta imagens em resolução 4K, gerando imagens de até 130 polegadas.

O aparelho é o primeiro projetor a laser a receber a certificação HDR10 +, que melhora brilho e contraste das imagens, como acontece em TVs da marca e da concorrência. O produto tem alto-falantes integrados e sistema operacional Tizen, que tem acesso a aplicativos de streaming de vídeo.

O produto será lançado no Brasil neste ano.

The Frame

A TV The Frame, que conta com obras de arte exibidas na tela quando desligada, ganhou uma nova edição que é 50% mais fina do que a anterior. Desde seu lançamento, no segundo semestre de 2017, foram vendidos 1 milhão de dispositivos dessa família no mundo.

Segundo a empresa, o acessório de moldura vendeu sozinho mais de meio milhão de unidades até agora, e temos mais de 100.000 usuários da Art Store em todo o mundo. A loja de obras de arte digitais da companhia tem mais de 1.400 opções. Na sua quinta geração, a Art Store está focada em facilitar o acesso aos conteúdos. Agora, com o clique de um botão, o consumidor poderá ver e aprender sobre arte com conteúdo relacionado às galerias e museus para explorar na tela.

A nova edição da The Frame será lançada no Brasil em 2021.

The Shelf

A Samsung apresentou um novo conceito de TV que conta com prateleiras integradas acima e abaixo da tela. Chamada The Shelf, a solução visa proporcionar uma maneira mais fácil de decorar a parede de casa, segundo a empresa.

No próximo ano, a companhia pretente vendê-la experimentalmente. O acessório será compatível com os modelos QLED de 55 polegadas, The Frame e AU8000. Segundo a empresa, o produto não virá para o Brasil em 2021.