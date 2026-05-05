Inteligência Artificial

Enter vira primeiro unicórnio brasileiro de IA com captação de R$ 500 milhões

Startup jurídica alcançou valuation de US$ 1,2 bilhão.

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 5 de maio de 2026 às 15h00.

Última atualização em 7 de maio de 2026 às 08h38.

A Enter captou R$ 500 milhões em uma rodada série B. A startup atingiu valuation de US$ 1,2 bilhão e virou o primeiro unicórnio de IA da América Latina. O movimento reforça o avanço das legaltechs no mercado global. A empresa brasileira também se torna o primeiro unicórnio do país desde 2024.

A rodada foi liderada pela Founders Fund. Kaszek e Ribbit Capital entraram no captable. Sequoia Capital, OneVC e Atlantico acompanharam o aporte.

Fundada em setembro de 2023, a Enter automatiza contencioso empresarial com inteligência artificial. A tecnologia analisa processos, organiza provas e sugere estratégias jurídicas. A startup afirma processar mais de 300 mil casos anuais. Hoje, opera cerca de 20 bilhões de tokens por dia.

A empresa alcançou ARR de R$ 50 milhões em 2025. Segundo a companhia, a receita cresceu 13 vezes neste ano.

A startup atende empresas como Latam Airlines, Santander, Bradesco, Nubank e Airbnb. A meta é dobrar a base de clientes até o fim do ano.

Parte dos recursos financiará contratações e infraestrutura. A empresa quer adicionar 80 engenheiros e acelerar expansão internacional, especialmente nos Estados Unidos.

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