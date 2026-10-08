OAB-SP processa a startup Enter; empresa nega substituir advogados por IA

RESUMO ＋ A OAB-SP ajuizou uma ação civil pública contra a Enter, startup de inteligência artificial voltada a departamentos jurídicos. A entidade pede que a elaboração de documentos e a recomendação de estratégias tenham revisão comprovada por advogados, além de auditorias e R$ 1 milhão por danos morais coletivos. A empresa contesta as alegações e afirma que a revisão, a assinatura e o protocolo das peças permanecem sob responsabilidade de profissionais habilitados.

A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) entrou na Justiça na quarta-feira, 7, contra a Enter, startup que utiliza inteligência artificial (IA) para apoiar departamentos jurídicos de grandes empresas. A ação questiona até onde a tecnologia pode analisar processos, recomendar estratégias e elaborar documentos sem assumir funções que a entidade considera exclusivas de advogados.

A OAB-SP pede que essas atividades tenham supervisão efetiva e verificável de profissionais. Também solicita auditorias independentes e R$ 1 milhão por danos morais coletivos, ou outro valor que venha a ser fixado pela Justiça. A indenização solicitada seria destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, conforme a petição.

O processo foi distribuído à 4ª Vara Cível Federal de São Paulo, sob o número 5031169-20.2026.4.03.6100. A ré é a Talisman AI Ltda., razão social da Enter. A ação civil pública é o instrumento utilizado pela entidade para pedir medidas de alcance coletivo sobre o funcionamento da plataforma.

O que a OAB questiona?

O ponto central, segundo o processo, é a diferença entre um advogado assinar um documento e efetivamente analisar o caso. Para a OAB-SP, a assinatura, sozinha, não comprova que o profissional conferiu os fatos, avaliou os argumentos e revisou o conteúdo produzido pela IA.

A entidade quer que essa participação deixe registros. Seria necessário identificar quem escolheu a estratégia de defesa, quem revisou cada texto e quais alterações foram feitas. O tempo de revisão também precisaria ser compatível com a leitura do documento.

Na prática, a OAB-SP pede que o advogado possa decidir se o material serve para aquele processo — inclusive recusando a sugestão da IA. A discussão envolve tanto o texto apresentado à Justiça quanto as escolhas que orientam a defesa.

“A OAB SP não é contra a tecnologia. É contra a advocacia sem advogado”, afirma a seccional em comunicado enviado à EXAME. Segundo a instituição, a produtividade proporcionada pela IA precisa preservar o controle profissional sobre as decisões jurídicas.

O pedido principal busca permitir a oferta dessas funcionalidades desde que a empresa cumpra as condições solicitadas. Entre elas estão identificar o advogado responsável em cada minuta — o rascunho de um documento jurídico —, indicar as fontes utilizadas e impedir sua exportação sem registro de revisão.

Como alternativa, se a Justiça considerar essas medidas insuficientes, a entidade pede que a recomendação de estratégias e a elaboração de minutas sejam vendidas apenas a advogados ou sociedades de advocacia inscritos na Ordem. Outros clientes poderiam contratar serviços como organização de documentos e gestão de processos, sem essas duas funcionalidades.

A OAB-SP solicita primeiro a preservação de provas sobre o funcionamento da plataforma. Isso inclui registros de criação, revisão e aprovação dos documentos, contratos e versões dos modelos utilizados desde janeiro de 2024.

A finalidade é manter disponível o histórico necessário para verificar como o trabalho foi realizado. Esses registros permitiriam examinar, por exemplo, quanto tempo passou entre a geração de um texto e sua aprovação e qual profissional participou da revisão.

A entidade também pede a suspensão de anúncios que apresentem o produto como substituto de advogados ou fornecedor de defesas prontas. Outra medida pretende impedir novos contratos, ou a ampliação dos existentes, para elaboração de minutas e recomendação de estratégias sem identificação do advogado responsável e registro de revisão.

Esses pedidos não equivalem a uma solicitação de fechamento completo da Enter. As restrições propostas atingem funcionalidades e práticas específicas, nas condições descritas pela OAB-SP.

Dados pessoais e suspeitas de fraude também estão na ação

A petição aborda as informações de consumidores, trabalhadores e outras pessoas envolvidas nos processos analisados pela plataforma. A entidade quer esclarecer como esses dados são tratados e quais critérios o sistema utiliza para classificar pessoas envolvidas nas ações.

Um dos pedidos é impedir que alguém seja apontado automaticamente como suspeito de fraude ou de atuação coordenada sem análise humana individual. A OAB-SP também solicita garantias para que as pessoas possam obter informações sobre os critérios e pedir a revisão de decisões automatizadas que as afetem.

Outro ponto é o eventual uso de documentos, argumentos e informações de um cliente para aperfeiçoar sistemas utilizados por outros. A petição busca documentos para verificar essa possibilidade; não apresenta o reaproveitamento como um fato já comprovado.

Para acompanhar o cumprimento das condições, a entidade pede auditorias independentes a cada seis meses, por pelo menos cinco anos. O auditor seria escolhido pela Justiça e pago pela Enter, com acesso aos modelos, aos registros de funcionamento e à forma de remuneração da plataforma.

O que diz a Enter?

A Enter afirma, em nota enviada à EXAME, que várias das medidas solicitadas já fazem parte de sua operação. Diz manter diálogo com o Conselho Federal da OAB e lamenta não ter sido procurada pela seccional paulista antes do ajuizamento.

“O trabalho do escritório de advocacia continua indispensável”, afirma a companhia. Segundo sua manifestação, os advogados contratados pelas empresas clientes continuam responsáveis pela revisão, assinatura e protocolo das peças — a apresentação formal dos documentos à Justiça.

No próprio site, a startup descreve a tecnologia como apoio à leitura de documentos, à organização de evidências e à elaboração de textos, e afirma que as sugestões exigem validação, revisão e edição por advogado habilitado.

A empresa também declara que não utiliza dados dos clientes para treinar modelos de IA e que mantém essas informações separadas.

A disputa ocorre depois da Enter alcançar uma avaliação de US$ 1,2 bilhão, em uma rodada de investimento anunciada em maio. A OAB-SP pede registros e auditorias para verificar a participação dos advogados; a Enter sustenta que a tecnologia já opera como apoio a esses profissionais.