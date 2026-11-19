Durante muito tempo, cuidar da saúde foi uma atividade privada. A pessoa fazia o exame, seguia a dieta, frequentava a academia e, se tudo desse certo, vivia melhor. Agora, o cuidado também é publicado, comparado e transformado em identidade.

Compartilhamos a corrida, o prato proteico, o índice de sono, a glicose e até a idade biológica. Não estamos apenas tentando ficar bem. Estamos aprendendo a mostrar como fazemos isso.

Por isso, uma notícia dos últimos dias parece menos exótica do que pareceria alguns anos atrás: Palhoça, em Santa Catarina, discute transformar o bairro Pagani no primeiro “Wellness District” do Brasil, reunindo atividade física, gastronomia, cultura, segurança e convivência.

A saúde saiu do consultório e agora quer um CEP.

A McKinsey estima em US$ 2,7 trilhões – quase R$ 16 trilhões – o universo de consumo analisado em seu relatório para 2027. Em uma classificação mais ampla, o Global Wellness Institute calcula que a economia de wellness alcançou US$ 7,5 trilhões em 2025 e poderá chegar a US$ 10,9 trilhões em 2030.

Mas o dinheiro não explica tudo: mais de um terço dos consumidores americanos já descreve wellness como parte central de sua identidade. Saúde e bem-estar aparecem como segunda prioridade, atrás apenas da família e à frente do sucesso profissional e das amizades.

É uma virada cultural. O wellness começa a ocupar um lugar antes reservado à moda, aos carros e às viagens. Um relógio caro comunica sucesso. Um anel inteligente comunica, ao mesmo tempo, sucesso, disciplina, tecnologia e autocontrole.

Não compramos apenas a promessa de viver mais. Compramos sinais de que estamos fazendo a coisa certa para viver melhor.

Clubes de corrida, saunas coletivas e provas de resistência entregam cuidado, mas também ritual, comunidade e assunto. As marcas deixam de vender somente desempenho e passam a disputar um lugar na narrativa que o consumidor constrói sobre si: “Eu me conheço, eu me cuido, eu estou no controle”.

Existe, contudo, um risco nessa equação: quando saúde vira identidade pública, cuidado pode virar competição e disciplina pode virar julgamento moral. Quem mede, treina e publica parece responsável.

Quem não consegue sustentar essa rotina pode parecer alguém que não se esforça, mesmo enfrentando falta de tempo, dinheiro, acesso ou saúde.

O wellness amplia escolhas, mas também cria ansiedade: a obrigação de otimizar cada parte da vida.

O Brasil já entrou no show

Nos dados mais recentes por país do Global Wellness Institute, o Brasil é o 11º maior mercado do mundo, com US$ 125,4 bilhões, e o primeiro da América Latina.

A distância para o topo tende a diminuir. Isso porque, em 2027, wellness não será apenas uma indústria, e sim uma camada aplicada a várias indústrias. Hotéis vendem sono melhor; condomínios vendem longevidade; restaurantes vendem equilíbrio; empresas de tecnologia vendem interpretação do corpo; cidades vendem qualidade de vida.

A armadilha é que, quando quase tudo pode receber uma alegação de bem-estar, a palavra começa a perder força. Acrescentar “saudável”, “funcional”, “limpo” ou “científico” à embalagem não transforma automaticamente um produto.

Essa é a ironia do próximo ano: quanto mais marcas entrarem no wellness, menos a palavra wellness será suficiente para diferenciá-las.

Fim da promessa sem prova

A IA acelerou essa disputa. Hoje, mais de 300 milhões de pessoas fazem perguntas sobre saúde ao ChatGPT toda semana. Na pesquisa da McKinsey, mais da metade dos consumidores já utiliza IA para questões de wellness e, ao mesmo tempo, 40% dos americanos demonstram preocupação com a precisão dessas orientações.

Sim: amigos, familiares e profissionais de saúde ainda influenciam muito mais a compra do que os chatbots. No entanto, nunca tivemos tantas respostas, métricas e recomendações. Em quem confiar?

Em 2027, o wellness concentrará atenção porque reúne alguns dos desejos mais poderosos do nosso tempo: viver mais, parecer melhor, pertencer, controlar o futuro e reduzir a incerteza. É uma combinação irresistível para consumidores, investidores, influenciadores e marcas.

Nesse mercado, uma narrativa sedutora pode vender uma promessa antes que ela tenha sido examinada.

s marcas duradouras serão aquelas capazes de dizer o que entregam, para quem, em quanto tempo, com qual evidência e dentro de quais limites.

O wellness entrou na era da exposição. Agora precisará entrar na era da comprovação.

No Show do Trilhão, chamar atenção será fácil. Difícil será merecê-la.