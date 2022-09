Copiada por todos, BeReal também é alvo do TikTok em app imitação

Há uma certeza no negócio das redes sociais: as tendências são ditadas pelos jovens. Foram eles quando millennials que decretaram o fim dos já fossilizado MySpace, Orkut e, por que não, Facebook.

E agora são eles como geração Z que colocam holofotes sob novidades como o BeReal, aplicativo de compartilhamento de fotos que precisam ser feitas em horários determinados com a câmera traseira e frontal em simultâneo.

Pois bem, do lado das redes sociais já consolidadas, cabe correr atrás da novidade e impedir o sucesso da nova concorrente. E foi o que fez a ByteDance a lançar o TikTok Now em alguns países. Disponível desde quinta-feira, 22, no Brasil, o app copia as funções do BeReal e funciona em um app separado do TikTok.

O usuário que quiser experimentar terá que encarar a dinâmica diferente já mencionada. Os horários de postagens são determinados pelo app e o conjunto de fotos precisa ser feito dentro de três minutos, sem nenhum filtro. A ideia é ser uma antítese do Instagram, a favorita dos millennials.

Ainda que seja uma cópia, a novidade da ByteDance já apareceu entre o top 10 aplicativos mais baixados da Apple Store e do Google Play na categoria de redes sociais.

No ranking geral da loja da Apple ele aparecia em sétimo colocado, enquanto o BeReal ainda mantinha sua posição de primeiro do ranking, na Play Store quem levava a melhor na disputa era o TikTok Now, que aparecia em oitavo, enquanto o BeReal aparecia na décima posição.

Dado os indicadores da disputa, cabe acompanhar quem vencerá a batalha. Em julho, o Instagram aparentemente saiu na frente ao lançado uma atualização copiando o BeReal. No fim de agosto, o Snapchat também lançou sua versão, mas incrementado como um recurso ao lado das outras funções da rede social e permitindo filtros.