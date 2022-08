Depois do Instagram, Snapchat lança postagens com câmera dupla; recurso é semelhante ao do BeReal

Fotos em vídeos feitos usando as câmeras traseiras e frontais simultaneamente são uma tendência nas redes sociais.

É o que indica o Snapchat ao lançar uma função do tipo no seu app nesta segunda-feira, 29.

Disponível para iPhone XS/XR e superiores, por hora, o novo recurso de captura tem quatro configurações diferentes:

vertical

horizontal

picture in picture (como nas conversas em vídeo, a foto da câmera frontal vira um ícone no canto inferior direito da imagem da câmera traseira)

recorte (a câmera frontal fica “recortada” em cima de um fundo verde coberto com a imagem da câmera traseira)

Todas as outras opções de edição do app estão disponíveis para o novo recurso. Será possível adicionar músicas, adesivos e filtros depois de capturar as imagens no modo câmera dupla. Também possível usar filtros no momento do registro.

BeReal lançou moda

O Snapchat não é o 1º app a aderir à câmera dupla. Em julho, o Instagram já havia lançado uma atualização semelhante.

Mas, na verdade, o recurso ganhou popularidade com o app BeReal, que se vende como uma rede social "mais real" do que as outras e tem forte aderência com a geração Z dos EUA.

A câmera dupla seria uma forma de registrar a pessoa e o lugar onde ela está sem a produção e poses vistas em outras redes.

Isso é ainda mais exacerbado no BeReal se levar em conta que os usuários recebem uma notificação em horários aleatórios do dia e têm apenas dois minutos para registrarem o que estão fazendo naquele momento – sem edição ou filtros.