BeReal: antítese ao Instagram, aplicativo é a nova casa da geração Z

Esqueça os filtros e poses, é hora de (tentar) ser autêntico. O BeReal é um dos aplicativos mais baixados de 2022, mesmo com uma proposta bastante simples: em algum momento do dia, uma notificação vai aparecer na tela do celular.

A pessoa, então, tem 2 minutos para postar uma foto usando as câmeras frontal e traseira do celular, mostrando exatamente onde ela está e o que está fazendo no momento. O usuário, então, escolhe entre compartilhar com os amigos ou com todos os outros milhões de usuários do BeReal. Caso ele atrase para tirar a foto, o app irá indicar quantas horas o post demorou para entrar no ar.

A proposta é o completo oposto de redes sociais como o Instagram — por lá, é a foto perfeita que entra no feed ou nos stories, e são poucos os que mostram uma visão nua e crua do seu dia, realidade que é tão fácil de ver através do BeReal.

A rede social “diferentona” também não tem contagem de seguidores ou qualquer tipo de anúncio, e só é possível ver as fotos dos amigos e outros usuários do app após postar a própria.

A rapidez e autenticidade são os principais atrativos da plataforma, especialmente para os jovens da geração Z. “Você pode ser mais vulnerável”, disse Nathan Carey, um estudante de 22 anos da Irlanda, ao Wall Street Journal. Ao invés de imagens selecionadas, explica Carey, o BeReal permite que ele veja as vidas dos amigos como elas são.

Mas o BeReal pode não ser nada além de uma tendência do momento. O passado de outros aplicativos indica que os "registros autênticos" serão eventualmente esquecidos: o Snapchat, por exemplo, não é mais tão grande entre usuários brasileiros como foi entre 2014 e 2015. As salas de áudio do Clubhouse eram a promessa de 2021, mas foram replicadas por gigantes como Instagram e Twitter.

É natural que o público se canse e siga para a próxima tendência — ou, é claro, um gigante da tecnologia pode replicar a ideia do novato. Para sobreviver no mercado das redes sociais, é necessário muito mais do que uma ideia diferente.

Mesmo assim, para quem gostou da proposta do BeReal, vale aproveitar o momento e dividir algumas memórias do dia com os amigos.

