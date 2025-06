Amazon dobra a aposta no Brasil, mas MELI está na frente, diz BBA

O Itaú BBA manteve a classificação de “compra” para o Mercado Livre (MELI34) no Brasil, apesar da concorrência no mercado brasileiro de e-commerce, com a Amazon . O crescimento da Shopee e a entrada do TikTok Show na jogada também podem colocar em xeque o reinado nacional do MELI.

A Amazon investiu US$ 1,6 bilhão nos últimos dois anos no Brasil. Para 2025, a empresa planeja aumentar ainda mais esse número. O país se tornou estratégico para a multinacional americana. Em comparação, o Mercado Livre investiu aproximadamente US$ 8 bilhões no mesmo período.

Apesar disso, a Amazon vem enfrentando desafios quanto à adaptação de seus protocolos aos vendedores locais, sobretudo no quesito vestuário, na avaliação dos analistas. “Em termos de categorias, embora a companhia tenha se saído bem em segmentos tradicionais como livros, ela continua sub-representada em setores-chave como vestuário — algo que acreditamos que a empresa está tentando corrigir”, afirmam.

Em resposta, o Mercado Livre contra-ataca com novas políticas de frete e redução de custos de logística para vendedores.

Para o BBA, o que definirá se MELI continua ou não como campeão dessa corrida é a capacidade da companhia em acelerar o crescimento de GMV (volume bruto de mercadoria, em português) frente à concorrência acirrada. “Acreditamos que, se o MELI conseguir acelerar o crescimento do GMV diante da crescente concorrência, o valor da ação deverá responder positivamente”, afirmam em relatório.

O volume bruto de mercadoria estimado da Amazon no Brasil é de aproximadamente US$ 6,5 bilhões, valor que representa apenas um quarto do GMV do Mercado Livre no país. Além disso, o indicador da Amazon no Brasil representa menos de 1% do seu GMV global estimado.

Entre as ações específicas do Mercado Livre para melhorar o indicador estão o reforço da proposta de valor para compradores e a redução de custos logísticos para vendedores. Isso inclui novas políticas de frete para aumentar a competitividade em categorias de tíquete baixo, como beleza, casa e moda — onde a Shopee tem obtido um avanço significativo — e a redução significativa dos custos logísticos.