Tesla anuncia serviço de táxi autônomo para junho nos EUA

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que a empresa irá lançar um serviço de taxi autônomo em Austin, no Texas, em junho. De acordo com ele, a empresa está confiante com o lançamento inicial de um carro não supervisionado, com ninguém dentro dele. As informações são do The Wall Street Journal e do The Verge.

A frota será propriedade da Tesla, e não veículo pessoal de algum cliente. Musk disse também, durante uma teleconferência de resultados da empresa, que a Tesla está operando carros autônomos na fábrica de Fremont, na Califórnia e que logo expandirá essa atividade para o Texas. "Isso não é uma situação mítica distante. Está literalmente a cinco, seis meses de distância", declarou.

O plano é levar o serviço de taxis autônomos também para a Califórnia ainda neste ano. “Nós apenas queremos colocar um dedo na água, nos certificar de que tudo está ok, então colocar mais alguns dedos na água e depois o pé na água, com a segurança do público geral e daqueles que estão no carro como nossa principal prioridade.”

Na quinta, 29, a companhia divulgou um vídeo no X (antigo Twitter) que mostra os carros dirigindo sem qualquer pessoa dentro deles na fábrica de Fremont.

Teslas now drive themselves from their birthplace at the factory to their designated loading dock lanes without human intervention One step closer to large-scale unsupervised FSD pic.twitter.com/Aj6dHsLaRO — Tesla AI (@Tesla_AI) January 29, 2025

Musk repetiu de forma contínua que o lançamento de carros autônomos pela Tesla estavam apenas a um ou dois anos de distância, sem conseguir entregar a tecnologia dentro do período prometido. Agora, o prazo dado por ele reduziu de forma significativa.

Em outubro do ano passado, investidores ficaram decepcionados com o evento “We, Robot” realizado na Califórnia pela falta de detalhes sobre como a Tesla iria viabilizar direção autônoma.