Evento de taxis robôs da Tesla não convence e ações caem quase 10%; Uber dispara

Investidores que acompanharam o evento "We, Robot", realizado pela Tesla na Califórnia, ficaram decepcionados com a falta de detalhes sobre os planos da companhia de Elon Musk para viabilizar a direção autônoma em seus veículos. As ações da Tesla abriram em queda de 9,4% nesta sexta-feira, 1º, após o evento ocorrido na noite anterior.

O evento foi marcado pela apresentação do Cybercab, projetado para operar como um táxi robótico sem motorista, com lançamento previsto para 2027. O veículo, com dois lugares e sem volante ou pedais, poderá ser carregado sem fio, eliminando a necessidade de cabos. Também foi apresentado o modelo Robovan, com conceito semelhante, voltado para o transporte de passageiros e mercadorias.

Apesar das promessas, não foram fornecidos dados concretos sobre melhorias no sistema de direção autônoma, o Full Self-Driving (FSD). O FSD da Tesla ainda está em uma fase supervisionada, o que significa que, embora ofereça funcionalidades avançadas, ainda exige que um motorista humano esteja atento, pronto para assumir o controle do veículo a qualquer momento.

A Tesla enfrenta desafios em relação à capacidade de seus veículos de reagirem a cenários complexos ou condições climáticas adversas.

Se por um lado a não apresentação de avanços concretos no robotaxi da Tesla teve repercussões negativas entre os investidores da companhia, por outro, serviu de alívio para os competidores. Nesta sexta, enquanto a Tesla despenca na bolsa, as ações da Uber e Lyft são negociadas em firme alta, com respectivas valorizações de 6% e 9%.

Durante o evento do robotaxi, Elon Musk mencionou que a Tesla espera lançar uma versão "não supervisionada" do FSD, inicialmente nos estados do Texas e Califórnia, aplicável aos modelos Tesla Model 3 e Model Y. No entanto, não ficou claro como serão superados os desafios regulatórios.

Parte do mercado ainda tem receios quanto ao cenário competitivo, com marcas como Cruise e Waymo já operando sistemas de direção totalmente autônoma em vias públicas.

Incertezas no mercado

"Não houve atualizações que indicassem oportunidades de curto prazo. Também não tivemos atualizações recentes sobre o progresso do FSD ou dados que refletissem melhorias no sistema", disse um analista da Barclays em nota.

Analistas também questionaram a falta de detalhes sobre o veículo de baixo custo da Tesla, projetado para o primeiro semestre de 2025. Sabe-se que o modelo terá preço-alvo de US$ 25.000, quase metade do valor do veículo mais acessível da Tesla atualmente, o Model 3, que custa US$ 42.500.

Elon Musk e a Tesla têm um histórico de fazer promessas ambiciosas que nem sempre são cumpridas nos prazos anunciados. Um exemplo é o próprio Model 3, inicialmente previsto para custar em torno de US$ 35.000. A empresa também enfrentou atrasos no lançamento do Model X, que chegou ao mercado meses após o previsto.