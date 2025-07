BYD lidera vendas na China com mais de 2,1 milhões de carros no 1º semestre de 2025

O mercado automotivo da China continua a crescer, e a BYD se destacou como líder no primeiro semestre de 2025, com 2,146 milhões de veículos vendidos, representando aumento de 33,04% em relação ao mesmo período de 2024.

A BYD também teve desempenho expressivo nas exportações, vendendo 470 mil unidades fora da China, número superior ao total registrado em 2024. A ampliação da fábrica da BYD no Brasil contribui para o fortalecimento da marca na América Latina.

Mercado automotivo chinês cresce 10% no primeiro semestre

Entre janeiro e junho de 2025, a produção de carros na China alcançou 15,621 milhões de unidades, com as vendas totais de 15,653 milhões, aumento de 10% em comparação com o primeiro semestre de 2024.

Os veículos de nova energia (NEVs), que incluem carros elétricos e híbridos, somaram 6,937 milhões de unidades, representando alta de 40,3% e 44,3% do total de carros comercializados. Esse crescimento tem sido um reflexo da crescente aceitação dos consumidores e das políticas de incentivo governamentais.

Desempenho de outras montadoras

A Geely Holding alcançou 1,931 milhão de veículos vendidos, com aumento de 30%, sendo que 73% dessas vendas foram de NEVs, atingindo mais de 50% de participação nesse segmento pela primeira vez. Isso fez com que a Geely ultrapassasse a FAW-Volkswagen, entrando no top 3 das montadoras de maior sucesso na China. A SAIC Motor Group, com 2,053 milhões de unidades, ficou em segundo lugar, enquanto a Leapmotor obteve salto significativo de 156%, vendendo 221.700 unidades.

Entre as novas marcas de veículos elétricos, a XPeng superou as vendas de 2024 em apenas seis meses, enquanto a NIO e a GAC Aion enfrentaram dificuldades, com a NIO vendendo 114.200 unidades, enquanto a GAC Aion viu uma queda de 14,2%.

Exportações e impacto global

As exportações de veículos da China também tiveram desempenho forte, somando 3,083 milhões de unidades, aumento de 10,4%. No entanto, o crescimento das exportações de NEVs foi ainda mais expressivo, com 1,06 milhão de unidades enviadas para mercados internacionais, representando aumento de 75,2%. Isso coloca a China em posição de liderança global nas exportações automotivas, especialmente no segmento de veículos elétricos.

Respostas das montadoras estrangeiras e previsões para o segundo semestre

As marcas estrangeiras têm ajustado suas estratégias para manter a competitividade, com destaque para montadoras como Nissan e Toyota, que começaram a desenvolver modelos sob a liderança de suas unidades chinesas. Isso permite que elas se beneficiem das inovações tecnológicas locais e da forte demanda por veículos elétricos no país.

Para o segundo semestre de 2025, a expectativa é de que os preços se estabilizem, enquanto o foco se volta para eficiência e qualidade. A Associação de Varejo de Veículos de Passageiros da China (CPCA) projeta que as vendas de NEVs ultrapassem 15,73 milhões de unidades este ano, com taxa de penetração superior a 60%, reforçando o papel da China como líder global na indústria automotiva elétrica.

Conclusões e perspectivas futuras

O mercado automotivo da China continua a crescer, impulsionado pelo avanço das tecnologias de nova energia e pela força das marcas locais. A BYD segue na liderança, mas outras montadoras, como Geely e Leapmotor, estão conquistando seu espaço com inovações e foco no segmento de veículos elétricos. Com a crescente participação dos NEVs e a expansão das exportações, a China solidifica sua posição como centro global de produção e inovação no setor automotivo.

Resumo do mercado automotivo chinês no 1º semestre de 2025:

Produção total : 15,621 milhões de unidades

: 15,621 milhões de unidades Vendas totais : 15,653 milhões de unidades (+10%)

: 15,653 milhões de unidades (+10%) NEVs vendidos : 6,937 milhões de unidades (+40,3%)

: 6,937 milhões de unidades (+40,3%) Exportações totais : 3,083 milhões de veículos (+10,4%)

: 3,083 milhões de veículos (+10,4%) BYD vendas : 2,146 milhões de unidades (+33,04%)

: 2,146 milhões de unidades (+33,04%) Geely NEVs: 1,001 milhão de unidades (+73%)

A China se posiciona como líder na transformação do mercado automotivo global, com uma forte expansão na produção e exportação de veículos elétricos, destacando-se como um exemplo de inovação e sustentabilidade no setor.