Dia mundial do emoji: atualização terá figurinhas de orca, Pé Grande e baú de tesouro

Nesta quinta-feira, 17, é celebrado o dia mundial do emoji. Para ampliar ainda mais a variedade de figurinhas disponíveis, o Unicode Consortium divulgou uma prévia dos novos emojis que devem ser incorporados à próxima atualização do padrão Unicode. O pacote faz parte da versão 17.0, com lançamento previsto para 2026.

Entre os símbolos revelados está o emoji descrito como “criatura peluda”, interpretado como uma referência ao Pé Grande. A nova leva inclui também outros itens como:

Miolo de maçã;

Bailarinos;

Rosto distorcido;

Luta contra a nuvem;

Orca;

Baú do tesouro;

Trombone.

A novidade foi compartilhada por Erik Thompson, representante do consórcio, via e-mail.

Outras novidades

Ainda pegando o embalo do dia do emoji, a Apple anunciou o lançamento de um jogo temático com os uso dos símbolos, disponível na assinatura do Apple News Plus.

Já a Emojipedia relançou o site EmojiTracker.com, que monitora em tempo real o uso de emojis em plataformas digitais.