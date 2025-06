Tencent compra startup de podcasts Ximalaya por US$ 1,3 bilhão e quer ser Spotify da China

A Tencent Music Entertainment anunciou a aquisição da startup de podcasts Ximalaya por US$ 1,3 bilhão em dinheiro, além da emissão de ações. O movimento visa consolidar a plataforma como a resposta da China ao Spotify e expandir ainda mais a presença global da holding Tencent, que também controla o popular app WeChat e o chatbot de inteligência artificial Yuanbao.

Para financiar a compra, a Tencent emitirá ações para os fundadores da Ximalaya e outros investidores. Inicialmente, o negócio foi avaliado em mais de US$ 2 bilhões, conforme apuração da Bloomberg publicada em abril. Após o anúncio da aquisição, as ações da gigante chinesa no pré-mercado de negociações nos Estados Unidos subiram mais de 7%.

Em 2021, a Ximalaya havia planejado abrir seu capital por meio de uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de Hong Kong, mas o processo foi adiado. O Deutsche Bank e o Goldman Sachs atuaram como assessores financeiros da startup na transação, que representa um passo importante na estratégia da Tencent Music para expandir seu domínio no mercado de música e podcasts.

Além dos setores já citados, a Tencent possui investimentos ou serviços próprios em áreas como jogos, computação em nuvem, publicidade e finanças, sendo também parte da estratégia chinesa para migrar o desenvolvimento de suas ferramentas de IA para chips locais.

Concorrente chinesa no mercado mundial

Com a aquisição da Ximalaya, a Tencent fortalece ainda mais sua posição no mercado de música e podcasts. Na China, ela é uma das maiores plataformas do setor e é responsável por apps populares como QQ Music, Kugou, Kuwo e WeSing. Eles oferecem a possibilidade, por exemplo, de integração com karaokê, permitindo que os usuários cantem e compartilhem suas performances.

No mercado mundial, a Tencent enfrenta concorrência de gigantes ocidentais como a sueca Spotify e as norte-americanas Google (YouTube), Amazon e Apple, que integram seus serviços de música e podcasts ao vasto ecossistema que possuem.