IBM revela planos para construir computador quântico com até 20.000 vezes mais poder que os atuais

Nesta terça-feira, 10, a IBM anunciou um plano para construir o primeiro computador quântico de grande escala e tolerante a falhas. O IBM Quantum Starling será construído até o final da década, em seu data center em Poughkeepsie, no estado de Nova York. A companhia afirmou que o novo computador terá 20.000 vezes mais poder de computação do que os computadores quânticos atuais.

Jay Gambetta, vice-presidente de quântica da IBM, expressou confiança de que um computador quântico tolerante a falhas será realidade até 2029, destacando que a empresa agora possui uma solução para os desafios científicos do setor. Por serem suscetíveis a instabilidades, esses modelos exigem correção de erros quânticos, uma técnica que identifica e corrige problemas nas operações, além de tolerância a falhas, mecanismo que permite que continuem operando mesmo com erros.

Nesse mercado, a competição é com gigantes como Microsoft e Google, além de empresas especializadas como D-Wave, Quantinuum e IonQ, as quais também possuem planos e prazos similares aos anunciados pela IBM. A Amazon também fez progressos nesse campo com seu chip Ocelot, que pode reduzir erros quânticos em até 90%.

Gambetta atribui a confiança no cronograma de 2029 a dois avanços recentes: a implementação de códigos quânticos de verificação de paridade de baixa densidade (qLDPC) e técnicas de correção de erros em tempo real com computação convencional.

Além disso, a startup SEEQC está colaborando com a IBM no projeto, ajudando a reduzir e consolidar o hardware de controle em chips, parte de uma iniciativa da Darpa – agência de pesquisa avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos – para avaliar o potencial das empresas de computação quântica.

O que são computadores quânticos?

Computadores quânticos armazenam informações como qubits, que podem existir como zero e um ao mesmo tempo, permitindo cálculos muito mais poderosos que os computadores tradicionais. Porém, um grande desafio é que os qubits geram erros devido à sua fragilidade e suscetibilidade a "ruídos", tornando a construção de um computador quântico tolerante a falhas uma prioridade para o setor.

A IBM divulgou detalhes do seu plano com o objetivo de estimular o interesse de desenvolvedores na criação de algoritmos quânticos, parte fundamental do software que comandará o computador.