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iPhone de mais de R$ 20 mil: veja os preços do modelo dobrável no Brasil

Aparelho é o mais caro já vendido pela empresa — confira valores no Brasil

iPhone Duo: smartphone foi anunciado nesta quarta-feira, 9 (Reprodução)

iPhone Duo: smartphone foi anunciado nesta quarta-feira, 9 (Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15h18.

Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 15h38.

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A Apple confirmou, nesta quarta-feira, 9 de setembro, o preço de seu primeiro iPhone dobrável — e o valor já é um recorde para a marca.

Quanto custa o iPhone dobrável?

Segundo a Apple, o iPhone dobrável custa a partir de R$ 21.999 na configuração de entrada, de 256 GB de armazenamento.

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ArmazenamentoPreço a partir de
256 GBR$ 21.999
512 GBR$ 23.499
1 TBR$ 26.499
2 TBR$ 30.999

Quando começa a pré-venda?

A pré-venda do iPhone dobrável começa em 16 de outubro, com chegada às lojas prevista para 23 de outubro.

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