iPhone de mais de R$ 20 mil: veja os preços do modelo dobrável no Brasil

A Apple confirmou, nesta quarta-feira, 9 de setembro, o preço de seu primeiro iPhone dobrável — e o valor já é um recorde para a marca.

Quanto custa o iPhone dobrável?

Segundo a Apple, o iPhone dobrável custa a partir de R$ 21.999 na configuração de entrada, de 256 GB de armazenamento.

Armazenamento Preço a partir de 256 GB R$ 21.999 512 GB R$ 23.499 1 TB R$ 26.499 2 TB R$ 30.999

Quando começa a pré-venda?

A pré-venda do iPhone dobrável começa em 16 de outubro, com chegada às lojas prevista para 23 de outubro.