iPhone de mais de R$ 20 mil: veja os preços do modelo dobrável no Brasil

iPhone Duo: smartphone foi anunciado nesta quarta-feira, 9 (Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15h18.
Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 15h38.
A Apple confirmou, nesta quarta-feira, 9 de setembro, o preço de seu primeiro iPhone dobrável — e o valor já é um recorde para a marca.
Segundo a Apple, o iPhone dobrável custa a partir de R$ 21.999 na configuração de entrada, de 256 GB de armazenamento.iPhone 18 Pro e Pro Max são anunciados; veja as novidades e preços
|Armazenamento
|Preço a partir de
|256 GB
|R$ 21.999
|512 GB
|R$ 23.499
|1 TB
|R$ 26.499
|2 TB
|R$ 30.999
A pré-venda do iPhone dobrável começa em 16 de outubro, com chegada às lojas prevista para 23 de outubro.