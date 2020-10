Spotify agora permite que usuários busquem músicas por letras

Procurando atualizar seus recursos, o Spotify adicionou uma nova ferramenta que permite que os usuários encontrem músicas buscando por suas letras. A ferramenta já existe no Apple Music, um de seus principais concorrentes, desde 2018.

Quando o usuário pesquisa as letras na barra de pesquisa, aparecem músicas que contenham aquelas frases com um rótulo indicativo logo abaixo do nome. Dessa forma, mais de um resultado pode ser encontrado.

My team just shipped something on iOS and Android – now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84 — Lina (@linafab) October 5, 2020

Além disso, o aplicativo também recebeu uma nova parada que inclui os álbuns mais escutados da semana, sendo contabilizados de sexta até a próxima quinta-feira – mas apenas nos Estados Unidos, por enquanto.

As novas listas, porém, serão lançadas apenas no Twitter criado especialmente para isso. Diferentemente das listas das 50 melhores músicas da semana, os álbuns não receberão playlists próprias semanalmente.

❤️ Here are the Top 50 Albums streamed in the USA (Sept. 25-Oct. 1, 2020) #SpotifyCharts pic.twitter.com/RwPkTAr8Kk — Spotify Charts (@spotifycharts) October 5, 2020

As novas ferramentas e listas ainda não foram adicionadas na versão brasileira do Spotify, e não há previsão para a chegada dos recursos aqui.