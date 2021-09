Site da Anvisa sofre ataque hacker e exibe bandeira da Argentina

O site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi alvo de um ataque hacker nesta quarta-feira que tirou do ar temporariamente o formulário de Declaração de Saúde do Viajante (DSV) necessário para entrada no Brasil, mas o serviço foi restabelecido, informou o órgão.

"Esclarecemos que o ataque foi do tipo defacement (modificação de estética da página web), não havendo, portanto, alteração de dados e impacto nos demais sistemas da Anvisa", disse o órgão em nota.

Os invasores colocaram uma bandeira da Argentina na página do formulário de DSV, o que sugere uma possível relação com a suspensão do jogo que seria realizado contra o Brasil no domingo.

Site da Anvisa sofreu ataque cibernético na tarde desta quarta-feira

"Assim que identificou o ataque, a área de segurança digital da Anvisa entrou em contato com os órgãos de segurança do governo federal para as ações cabíveis. O formulário ficou fora do ar entre 15h35 e 17h10. O serviço, no momento, está operando normalmente", acrescentou.

O DSV é exigido para entrada no Brasil de viajantes vindos do exterior, juntamento com um teste negativo de covid-19.

Na semana passada, quatro jogadores da seleção argentina de futebol ingressaram no Brasil com informações falsas em suas DSVs, uma vez que teriam de cumprir quarentena por terem estado no Reino Unido nos últimos 14 dias, de acordo com a agência sanitária.

O incidente levou a Anvisa a interromper partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, 5 minutos após o início do jogo, que acabou sendo cancelado devido à confusão.

Com informações da Reuters.