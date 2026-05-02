Como desativar o rastreamento de anúncios no celular: Android e iOS passo a passo

Rastreamento de anúncios no celular: como desativar o ID de publicidade no Android e limitar o rastreio no iPhone
Colaboradora
Publicado em 2 de maio de 2026 às 09h40.
Aquele par de tênis que você pesquisou uma vez aparece em todos os aplicativos do celular por semanas. Não é coincidência, e sim o rastreamento de anúncios funcionando nos bastidores. Tanto o Android quanto o iPhone usam identificadores que permitem a apps e anunciantes montar um perfil de consumo a partir do que você faz no aparelho.
Desativar o rastreamento de anúncios no celular não elimina a publicidade, mas corta o fio que liga seus hábitos de navegação aos anúncios que aparecem na tela. O Android usa um código chamado ID de publicidade (Ad ID), que pode ser excluído nas configurações do sistema. O iPhone adota uma abordagem diferente: o iOS bloqueia o rastreamento entre apps por meio do recurso App Tracking Transparency (ATT), ativo desde o iOS 14.5. Nos dois casos, o processo leva menos de dois minutos.
Cada celular Android recebe um identificador de publicidade único — uma sequência de números e letras atribuída ao aparelho. Apps usam esse código para registrar quais anúncios foram exibidos, quais links foram clicados e que tipo de conteúdo interessa ao dono do celular. Com o tempo, redes de publicidade cruzam esses dados entre diferentes aplicativos e criam perfis detalhados de consumo.
No iPhone, o mecanismo equivalente é o IDFA (Identifier for Advertisers). A diferença é que a Apple passou a exigir, a partir do iOS 14.5, que cada app peça autorização explícita antes de acessar esse identificador. Sem permissão, o app não consegue rastrear a atividade do usuário em outros aplicativos e sites.
Desativar ou excluir esses identificadores não remove anúncios do celular, mas faz com que a publicidade exibida deixa de ser personalizada com base no comportamento individual.
O caminho varia conforme a marca do aparelho e a versão do sistema, mas segue um padrão comum. Existem dois caminhos mais frequentes:
Para alguns modelos Samsung e Motorola:
Após a exclusão, o sistema não atribui um novo ID. Apps continuam exibindo publicidade, mas sem personalização baseada no histórico de uso.
Além do ID de publicidade, o Android oferece controles adicionais dentro das configurações do Google. Para acessá-los, vá em Configurações > Google > Todos os serviços > Privacidade e segurança > Anúncios > Privacidade de anúncios. Nessa tela, há opções que podem ser desativadas individualmente:
Desativar essas opções reduz a quantidade de dados compartilhados entre aplicativos para fins publicitários.
No iOS, o controle principal está no recurso App Tracking Transparency. O caminho é:
Com essa opção desligada, nenhum app consegue pedir autorização para rastrear a atividade do usuário em outros aplicativos e sites. O sistema bloqueia o acesso ao IDFA de forma automática.
Para quem já concedeu permissão a algum app antes de desativar a chave global, a mesma tela de Rastreamento exibe uma lista com todos os aplicativos autorizados. Basta desligar a permissão de cada um individualmente.
A Apple exibe anúncios próprios na App Store, no Apple News e no app Bolsa. Esses anúncios são separados do rastreamento de terceiros e possuem um controle específico:
Uma ressalva: essa opção pode não estar disponível para contas com ID Apple registrado no Brasil. Caso a opção apareça esmaecida ou indisponível, o ajuste de Rastreamento descrito no bloco anterior já cobre a parte mais relevante da limitação de anúncios.
Além das configurações do sistema, trocar o navegador padrão por alternativas voltadas à privacidade reduz o rastreamento durante a navegação na web. Duas opções se destacam entre as disponíveis para Android e iOS.
O DuckDuckGo bloqueia rastreadores de sites por padrão e oferece um botão que apaga todas as abas e dados de navegação de uma só vez. No Android, o app inclui uma camada extra de proteção que bloqueia rastreadores dentro de outros aplicativos instalados no celular.
O Brave remove anúncios e rastreadores antes do carregamento da página, o que também acelera a navegação. O recurso Brave Shields, acessível pelo ícone de leão na barra de endereço, permite ajustar o nível de bloqueio para cada site. Nenhum navegador elimina o rastreamento por completo, mas ambos reduzem a exposição de dados durante o uso diário do celular.
Desligar o rastreamento não transforma o celular em um aparelho livre de publicidade. Anúncios continuam aparecendo em apps gratuitos, sites e redes sociais. A diferença é que eles passam a ser genéricos — baseados no conteúdo da página ou no horário, e não no perfil de navegação do usuário.
Apps individuais ainda podem coletar dados de uso dentro do próprio aplicativo, mesmo com o rastreamento entre apps desativado. Para reduzir essa coleta, vale revisar as permissões de cada app em Configurações (Android) ou Ajustes (iPhone) e desativar acessos desnecessários, como localização e microfone.