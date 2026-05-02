Como desativar o rastreamento de anúncios no celular: Android e iOS passo a passo

Aquele par de tênis que você pesquisou uma vez aparece em todos os aplicativos do celular por semanas. Não é coincidência, e sim o rastreamento de anúncios funcionando nos bastidores. Tanto o Android quanto o iPhone usam identificadores que permitem a apps e anunciantes montar um perfil de consumo a partir do que você faz no aparelho.

Desativar o rastreamento de anúncios no celular não elimina a publicidade, mas corta o fio que liga seus hábitos de navegação aos anúncios que aparecem na tela. O Android usa um código chamado ID de publicidade (Ad ID), que pode ser excluído nas configurações do sistema. O iPhone adota uma abordagem diferente: o iOS bloqueia o rastreamento entre apps por meio do recurso App Tracking Transparency (ATT), ativo desde o iOS 14.5. Nos dois casos, o processo leva menos de dois minutos.

Como funciona o rastreamento de anúncios no celular?

Cada celular Android recebe um identificador de publicidade único — uma sequência de números e letras atribuída ao aparelho. Apps usam esse código para registrar quais anúncios foram exibidos, quais links foram clicados e que tipo de conteúdo interessa ao dono do celular. Com o tempo, redes de publicidade cruzam esses dados entre diferentes aplicativos e criam perfis detalhados de consumo.

No iPhone, o mecanismo equivalente é o IDFA (Identifier for Advertisers). A diferença é que a Apple passou a exigir, a partir do iOS 14.5, que cada app peça autorização explícita antes de acessar esse identificador. Sem permissão, o app não consegue rastrear a atividade do usuário em outros aplicativos e sites.

Desativar ou excluir esses identificadores não remove anúncios do celular, mas faz com que a publicidade exibida deixa de ser personalizada com base no comportamento individual.

Como excluir o ID de publicidade no Android

O caminho varia conforme a marca do aparelho e a versão do sistema, mas segue um padrão comum. Existem dois caminhos mais frequentes:

Abra Configurações; Toque em Privacidade (ou Segurança e Privacidade); Selecione Anúncios; Toque em Excluir o ID de publicidade e confirme.

Para alguns modelos Samsung e Motorola:

Abra Configurações; Toque em Google > Todos os serviços; Em Privacidade e segurança, selecione Anúncios; Toque em Excluir o ID de publicidade e confirme.

Após a exclusão, o sistema não atribui um novo ID. Apps continuam exibindo publicidade, mas sem personalização baseada no histórico de uso.

Como desativar as opções de privacidade de anúncios do Google no Android

Além do ID de publicidade, o Android oferece controles adicionais dentro das configurações do Google. Para acessá-los, vá em Configurações > Google > Todos os serviços > Privacidade e segurança > Anúncios > Privacidade de anúncios. Nessa tela, há opções que podem ser desativadas individualmente:

Permitir tópicos de anúncios: controla se o Android registra temas de interesse com base nos apps usados;

controla se o Android registra temas de interesse com base nos apps usados; Permitir anúncios sugeridos por apps: define se aplicativos podem recomendar publicidade com base no uso;

define se aplicativos podem recomendar publicidade com base no uso; Permitir medição de anúncios: regula o compartilhamento de dados sobre desempenho de campanhas entre apps.

Desativar essas opções reduz a quantidade de dados compartilhados entre aplicativos para fins publicitários.

Como bloquear o rastreamento de apps no iPhone

No iOS, o controle principal está no recurso App Tracking Transparency. O caminho é:

Abra Ajustes; Toque em Privacidade e Segurança; Selecione Rastreamento; Desative Permitir que Apps Solicitem Rastreamento.

Com essa opção desligada, nenhum app consegue pedir autorização para rastrear a atividade do usuário em outros aplicativos e sites. O sistema bloqueia o acesso ao IDFA de forma automática.

Para quem já concedeu permissão a algum app antes de desativar a chave global, a mesma tela de Rastreamento exibe uma lista com todos os aplicativos autorizados. Basta desligar a permissão de cada um individualmente.

Como desativar anúncios personalizados da Apple no iPhone

A Apple exibe anúncios próprios na App Store, no Apple News e no app Bolsa. Esses anúncios são separados do rastreamento de terceiros e possuem um controle específico:

Abra Ajustes; Toque em Privacidade e Segurança; Role até Publicidade da Apple; Desative Anúncios Personalizados.

Uma ressalva: essa opção pode não estar disponível para contas com ID Apple registrado no Brasil. Caso a opção apareça esmaecida ou indisponível, o ajuste de Rastreamento descrito no bloco anterior já cobre a parte mais relevante da limitação de anúncios.

Navegadores focados em privacidade ajudam a reduzir rastreamento

Além das configurações do sistema, trocar o navegador padrão por alternativas voltadas à privacidade reduz o rastreamento durante a navegação na web. Duas opções se destacam entre as disponíveis para Android e iOS.

O DuckDuckGo bloqueia rastreadores de sites por padrão e oferece um botão que apaga todas as abas e dados de navegação de uma só vez. No Android, o app inclui uma camada extra de proteção que bloqueia rastreadores dentro de outros aplicativos instalados no celular.

O Brave remove anúncios e rastreadores antes do carregamento da página, o que também acelera a navegação. O recurso Brave Shields, acessível pelo ícone de leão na barra de endereço, permite ajustar o nível de bloqueio para cada site. Nenhum navegador elimina o rastreamento por completo, mas ambos reduzem a exposição de dados durante o uso diário do celular.

O que muda depois de desativar o rastreamento de anúncios

Desligar o rastreamento não transforma o celular em um aparelho livre de publicidade. Anúncios continuam aparecendo em apps gratuitos, sites e redes sociais. A diferença é que eles passam a ser genéricos — baseados no conteúdo da página ou no horário, e não no perfil de navegação do usuário.

Apps individuais ainda podem coletar dados de uso dentro do próprio aplicativo, mesmo com o rastreamento entre apps desativado. Para reduzir essa coleta, vale revisar as permissões de cada app em Configurações (Android) ou Ajustes (iPhone) e desativar acessos desnecessários, como localização e microfone.