Anvisa pede isolamento de 4 atletas argentinos antes de jogo contra Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitou o isolamento imediato de quatro jogadores argentinos neste domingo, 5, horas antes do campeão da Copa América enfrentar o Brasil em uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo em São Paulo.

A Anvisa disse que os jogadores deveriam ter entrado em quarentena na chegada porque estiveram no Reino Unido em algum momento nos 14 dias anteriores.

Embora não tenha citado os quatro, os jogadores com clubes da Premier League inglesa são Emiliano Buendía e Emiliano Martínez do Aston Villa e Giovani Lo Celso e Cristian Romero do Tottenham Hotspur.

"A Anvisa considera a situação risco sanitário grave, e por isso orientou às autoridades em saúde locais a determinarem a imediata quarentena dos jogadores, que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro", afirmou a agência em nota.

A seleção argentina voou para o Brasil na sexta-feira, um dia depois de vencer a Venezuela por 3 a 1 nas eliminatórias para a Copa do Mundo em Caracas.

De acordo com as regras brasileiras, os visitantes que estiveram no Reino Unido 14 dias antes de entrar no país devem ficar em quarentena por 14 dias na chegada.

A Anvisa foi informada de que os quatro jogadores não divulgaram as informações em seus formulários de imigração e neste domingo confirmaram que os dados fornecidos eram "falsos".

A confusão ocorre poucas horas antes de os dois arquirrivais se enfrentarem na arena do Corinthians em uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Porta-vozes da seleção argentina e da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) não responderam aos pedidos de comentários.

No entanto, o canal de TV argentino Todo Noticias disse que os quatro viajaram no ônibus do time para o estádio antes do início do jogo.