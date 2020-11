Segundo turno em SP: Boulos é o candidato mais mencionado no Twitter

Além de liderar as pesquisas no Google, Guilherme Boulos (PSOL-SP) é também o candidato mais mencionado no Twitter brasileiro às vésperas do segundo turno. A informação é da própria rede social e levou em conta as duas semanas entre o primeiro e o segundo turno, que acontece neste domingo, 29. Já Bruno Covas (PSDB-SP) é o segundo candidato mais comentado, apesar de ser o favorito para as eleições na cidade de São Paulo.

Entre os dias 16 e 27 de novembro, foram computados 5,2 milhões de tuites, sendo que 2,4 milhões foram somente em São Paulo.

O assunto mais comentado em relação às eleições municipais na cidade foi a saúde, bem como foi observado pela rede social no primeiro turno. Logo depois do tema vem a pandemia do novo coronavírus, seguida pela economia, direitos humanos, educação, habitação, violência, desemprego, corrupção e questão ambiental.

Diante da digitalização do cenário eleitoral, informações como o número de buscas no Google e a interação forte no Twitter podem indicar uma tendência maior em torno dos candidatos. Analistas já discutem se um interesse maior nas buscas online pode significar uma surpresa nas urnas. Até o candidato Arthur do Val, derrotado no primeiro turno das eleições paulistanas, afirmou confiar mais nos resultados de buscas do que nas pesquisas.

Apesar dos bons resultados de Boulos na internet, dados oficiais de intenção de votos apontam que Covas vence o segundo turno com 64% dos votos válidos. As informações são parte de uma pesquisa exclusiva realizada pela EXAME/IDEIA. Na pesquisa estimulada, Covas recebe 56% das intenções de voto e Boulos, 31%, em um cenário que haveria 10% de votos nulos e brancos. Apenas 3% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

O levantamento é projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O resultado da pesquisa foi divulgado na última terça-feira, 17.