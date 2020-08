Samsung revela Galaxy Note compatível com 5G brasileiro

A Samsung revelou nesta quarta-feira (5) os novos smartphones Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. Os aparelhos são compatíveis com a rede de internet 5G atualmente disponível no Brasil pela Claro, padrão chamado 5G DSS — que funciona mesmo sem um leilão de frequências de 5G, previsto para 2021.

O Galaxy Note Ultra tem compatibilidade com a rede de internet 5G, tela de 6,9 polegadas com taxa de atualização de 120 GHz (importante para jogos), processador Exynos 990, bateria de 4.500 mAh, 8 GB ou 12 GB de RAM e armazenamento interno de 128 GB, 256 GB ou 512 GB.

As câmeras do dispositivo têm 108, 12 e 12 megapixels, sendo as duas últimas com ângulo de captura amplo como o de uma câmera de ação GoPro e a outra com zoom de 5x. A câmera permite zoom de até 50x.

Ja o Galaxy Note tem tela menor, de 6,7 polegadas, RAM de 8 GB e câmera principal de 64 megapixels, em vez de 108. A bateria tem capacidade de 4.300 mAh. Vale notar que a tela do dispositivo é plana, e não com bordas curvas como na versão Ultra.

Ambos aparelhos podem atingir 50% de carga após 30 minutos de recarregamento na tomada com o carregador de 25 W que vem na caixa. Fora isso, a caneta S Pen, característica da linha Note, segue presente e agora tem atraso menor de registro de traços do que na versão anterior.

A empresa sul-coreana não revelou data de lançamento ou preço para o mercado brasileiro. Globalmente, os produtos chegarão a partir do dia 21 de agosto.

Os produtos serão produzidos no mercado brasileiro e devem chegar ao país antes do fim do ano.

Ficha técnica: Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Tela: Dynamic Amoled de 6,9 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz;

Processador: Samsung Exynos 990 octa-core (Brasil e resto do mundo) ou Qualcomm Snapdragon 865 Plus octa-core (Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul)

Conectividade: 5G sub-6, 5G DSS, Wi-Fi 6, UWB;

RAM: 8 GB ou 12 GB;

Armazenamento interno: 128 GB, 256 GB ou 512 GB;

Câmera dianteira: 10 megapixels;

Câmeras traseiras: 108 megapixel,12 megapixels com zoom híbrido de 5x (telefoto), 12 megapixels (ultra grande angular);

Bateria: 4.500 mAh com carregamento rápido de 25 watts;

Cores: Mystic Bronze (bronze), Mystic White (branco) e Mystic Black (preto).

Ficha técnica: Samsung Galaxy Note 20

Tela: Dynamic Amoled de 6,7 polegadas;

Processador: Samsung Exynos 990 octa-core;

RAM: 8 GB;

Armazenamento interno: 128 GB ou 256 GB;

Câmera dianteira: 10 megapixels:

Câmeras traseiras: 64 megapixels, 12 megapixels (telefoto) com zoom óptico de 3x, 12 megapixels (ultra grande angular)

Bateria: 4.300 mAh;

Cores: Mystic Bronze (bronze), Mystic Green (verde) e Mystic Gray (cinza).

Galaxy Watch3

–

O relgócio inteligente Galaxy Watch3 é a nova aposta da Samsung contra o Apple Watch 5. O dispositivo é a nova central de saúde da sul-coreana. Ele mede atividade, sono, batimento cardíaco, saturação de oxigênio e faz até eletrocardiograma.