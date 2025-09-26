Galaxy S25 FE: o que tem no ‘premium mais barato’ da Samsung

A Samsung lançou no Brasil o Galaxy S25 FE, versão mais acessível da família S25, com foco em recursos de Galaxy AI e integração com o Gemini do Google. A proposta é entregar o “gostinho premium”, câmera de 50 MP, tela de 6,7" em Dynamic AMOLED 2X e bateria maior, por um preço abaixo dos topo de linha.

O aparelho chega com 256 GB, novas cores (azul, azul-marinho e preto) e corpo mais leve: são 190 g e 7,4 mm de espessura. O Exynos 2400 foi otimizado para manter desempenho sob carga e calor, com sistema próprio de resfriamento, enquanto a bateria subiu de 4.700 mAh para 4.900 mAh.

No visual, o S25 FE mantém traseira lisa e laterais retas, agora em Armor Aluminum, mais resistente. O conjunto de câmeras traz sensor principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e teleobjetiva de 8 MP; a frontal passa a 12 MP. A tela de 6,7" segue com taxa de 120 Hz para imagens mais fluidas e cores vivas.

Além do hardware, o destaque são as funções de IA: recursos de edição inteligente, transcrição e resumo, traduções em tempo real e features do Gemini integradas ao ecossistema Galaxy. Na prática, o FE herda parte do pacote de software dos irmãos maiores, tornando a IA um diferencial mesmo fora do topo de linha.

Como ele se posiciona dentro da linha S25

O S25 FE é o “porta de entrada” do portfólio premium da Samsung em 2025. Em relação ao S24 FE, entrega chassi mais leve, bateria maior e ganhos de eficiência no Exynos 2400. Frente aos S25 mais caros, abre mão de alguns luxos (sensores maiores, velocidades de recarga e materiais ainda mais nobres), mas mantém o essencial: tela de 120 Hz, câmera de 50 MP e pacote de IA em destaque.

Preço e disponibilidade

O Galaxy S25 FE chega por preço sugerido de R$ 5.499 no Brasil. Para quem busca entrar no ecossistema premium da marca sem pagar a conta completa dos modelos “Pro/Ultra”, ele mira o equilíbrio entre especificações, design mais robusto e as novidades de IA que pautam a geração S25.

Novos tablets e fones: o ecossistema atualizado

A Samsung também apresentou os Galaxy Tab S11 e S11 Ultra, voltados a produtividade e entretenimento (12 GB de RAM, S Pen e capa-teclado). O S11 tem 256 GB e sai por R$ 6.999 (Wi-Fi) ou R$ 7.499 (5G); o S11 Ultra, com 512 GB e câmera traseira adicional de 8 MP, custa R$ 9.999. Na áudio, os Galaxy Buds3 FE chegam com cancelamento de ruído, tradução simultânea, áudio imersivo e certificação IP54 por R$ 1.099.