Monitores Odyssey OLED G8 e G30 da Samsung chegam ao Brasil; modelo top de linha custa R$ 12 mil

Os gamers mais exigentes podem adquirir a partir desta quarta-feira, 17, na loja online da Samsung, e em breve nos principais varejistas, os monitores Odyssey OLED G8 e G30.

No caso do G8, o monitor é o primeiro com display OLED fabricado pela sul-coreana e possui uma tela curvada de 34 polegadas, além de contar com o Gaming Hub da Samsung e suporte para AMD FreeSync Premium.

Já o modelo Odyssey G30, que figura como de entrada, o dispositivo conta com tela de 24 polegadas, taxa de atualização de 144Hz, 1 milissegundo de tempo de resposta, AMD FreeSync Premium, junto do design sem borda em três lados.

Confira abaixo mais detalhes sobre os dois lançamentos:

Odyssey OLED G8

O novo monitor da Samsung conta com processador Neo Quantum embarcado, o chip faz com que cada frame do painel OLED seja analisado e otimizado instantaneamente para exibir maior qualidade nas cores e imagens.

Junto disso, o Display HDR True Black 400 exibe imagens escuras na tela sem vazamento de luz, enquanto a tecnologia Ultra-WQHD permite a proporção 21:9², que garante um campo de visão maior na gameplay.

A tecnologia OLED deste modelo permite um tempo de reação quase instantâneo do jogador, graças ao tempo de resposta de 0,1 milissegundo e taxa de atualização de 175 Hz, enquanto as cenas rápidas e complexas são projetadas com suavidade e sem quebras graças ao AMD FreeSync Premium.

Odyssey G30

Neste modelo, a taxa de atualização é de 144Hz, que também elimina o lag e o desfoque do movimento para uma jogabilidade mais suave, além do tempo de resposta de 1 milissegundo, em que os pixels da tela respondem de maneira quase instantânea.

Há também um suporte ergonômico que permite girar, inclinar e ajustá-lo livremente, enquanto o design sem bordas em três lados revela o máximo de área jogável – é possível, inclusive, alinhar duas telas em uma configuração com dois monitores para não perder nenhum detalhe, mesmo nas junções.

Por fim, o modo Eye Saver do monitor Odyssey G30 minimiza a luz azul (que, em excesso, pode prejudicar a visão) para manter os olhos dos jogadores relaxados, mesmo em longos períodos, ao mesmo tempo em que a tecnologia Flicker FreePlay remove a oscilação da tela, evitando distrações e a tensão ocular.

Quanto custam os monitores Odyssey OLED G8 e G30?

A fabricante fixou os preços de lançamento do modelo G30 de 24 polegadas na faixa dos R$ 1.519,00 e R$ 11.999,00, para OLED G8 de 34 polegadas.