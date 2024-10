Samsung antecipa aumento nos lucros, mas enfrenta desafios com chips de IA

A Samsung deve divulgar na próxima terça-feira, 8, um aumento de quatro vezes em seu lucro operacional, alcançando 10,33 trilhões de won (R$ 42,8 bilhões) no terceiro trimestre. No entanto, analistas alertam que a recuperação da empresa está enfraquecendo devido à sua lenta resposta ao crescimento no mercado de chips de inteligência artificial. As informações são da Reuters.

O lucro da Samsung superou os 2,43 trilhões de won (R$ 9,9 bilhões) registrados no ano anterior, mas pouco mudou em relação aos 10,44 trilhões (R$ 42,8 bilhões) de won do trimestre anterior. O mercado global de semicondutores apresenta sinais de recuperação desde o ano passado, impulsionado pela demanda por chips utilizados em servidores de IA. Contudo, o interesse por chips convencionais, utilizados em smartphones e PCs, demonstra uma recuperação mais lenta.

No mercado de chips, a Samsung enfrenta concorrência acirrada de empresas como SK Hynix e Micron, que têm avançado rapidamente na oferta de chips de IA para gigantes como a Nvidia. Além disso, a competição com rivais chineses por chips tradicionais continua intensa, ampliando os desafios para a empresa sul-coreana.

Impactos nos chips

O segmento de chips de memória da Samsung deve apresentar um lucro operacional de 5,5 trilhões de won (R$ 22,5 bilhões), revertendo a queda de um ano atrás. No entanto, espera-se uma redução de 15% em relação ao trimestre anterior, em parte devido às provisões para bônus estabelecidas pela empresa. A entrada tardia da Samsung no mercado de chips de IA e sua dependência do mercado chinês de chips móveis tornam a empresa mais vulnerável a riscos geopolíticos e à queda na demanda.

O setor de chips, como o de fabricação de chips sob contrato, também enfrenta dificuldades, acumulando perdas no terceiro trimestre. A Samsung luta para competir com a líder do setor, a TSMC, que possui clientes como Apple e Nvidia.

Os analistas destacam que as vendas de celulares dobráveis, segmento premium da Samsung, também podem ficar aquém das expectativas, impactando negativamente o lucro da empresa. As operações de telefonia móvel e redes apresentaram um lucro operacional de 2,6 trilhões de won (aproximadamente R$ 10,6 bilhões) no terceiro trimestre, 20% abaixo do registrado no ano anterior.