Nvidia fecha parceria com G42, de Abu Dhabi, para usar IA em previsões climática

A Nvidia, gigante dos chips de inteligência artificial, está formando uma parceria com a G42, principal empresa de IA dos Emirados Árabes Unidos, para criar um laboratório de tecnologia climática em Abu Dhabi.

Essa é a primeira colaboração da Nvidia com a G42, que faz parte do império de US$ 1,5 trilhão do xeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de segurança nacional dos Emirados.

A colaboração tem como objetivo desenvolver soluções de inteligência artificial (IA) voltadas para melhorar a precisão das previsões climáticas. A base para isso será a plataforma Earth-2, da Nvidia, um ambiente open (aberto) que permite simulações e previsões climáticas e meteorológicas. O laboratório “servirá como um polo de pesquisa e desenvolvimento”, de acordo com um comunicado divulgado na semana passada.

O laboratório aproveitará mais de 100 petabytes de dados geofísicos para criar soluções climáticas e meteorológicas personalizadas . A parceria também reforça a meta dos Emirados Árabes Unidos de se tornarem um centro de excelência em IA na região do Oriente Médio.

A Nvidia, por sua vez, continua a expandir sua atuação no setor de IA, acelerando o desenvolvimento de novos produtos. Em junho, a empresa anunciou que planeja atualizar seus aceleradores de IA anualmente. Sua estratégia inclui o lançamento da linha Blackwell no final de 2024 e o desenvolvimento da plataforma Rubin para 2026.D

A parceria com a Nvidia fortalece o papel dos Emirados Árabes Unidos como potencial “superpotência de IA” no Oriente Médio. Além disso, ela segue um movimento anterior da G42, que, após uma negociação com o governo dos EUA, encerrou colaborações com a China e recebeu um investimento de US$ 1,5 bilhão da Microsoft. A G42 também tem parcerias com a OpenAI, criadora do ChatGPT.