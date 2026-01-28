Economia

Selic: juro real do Brasil cai para 9,23%, mas é o 2º maior do mundo

Manutenção da taxa de juros em 15% manteve o país entre as economias com as maiores taxas de juros do mundo

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19h06.

Última atualização em 28 de janeiro de 2026 às 19h07.

Com a manutenção da Selic em 15% ao ano, o Brasil segue no segundo lugar no ranking mundial de juros reais, segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidir nesta quarta-feira, 28, manter os juros em 15% ao ano, em decisão unânime na quinta manutenção consecutiva da Selic nesse patamar.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.

De acordo com o estudo, a taxa de juros real do Brasil ficou em 9,23%. O país está atrás apenas da Turquia, que registrou 9,88%. Em relação ao levantamento anterior, a taxa caiu 0,21 ponto percentual. 

O Japão tem o menor juro entre os países do ranking, com -1,18%.

No ranking geral feito entre 165 países, 72,2% mantiveram os juros, 7,27% elevaram e 20,61% cortaram.

Em termos nominais, O Brasil permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 37% ao ano.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)

RankingPaísTaxa
1Rússia9,88%
2Brasil9,23%
3Argentina7,63%
4Turquia6,45%
5México5,39%
6África do Sul4,64%
7Colômbia4,22%
8Filipinas3,41%
9Indonésia3,31%
10Índia3,06%
11Hungria3,02%
12Reino Unido2,76%
13Hong Kong2,71%
14Polônia2,61%
15Chile2,23%
16República Tcheca2,20%
17Cingapura2,10%
18Israel2,05%
19Nova Zelândia1,96%
20Estados Unidos1,55%
21Tailândia1,51%
22China1,39%
23Coreia do Sul1,35%
24Malásia1,28%
25Canadá1,18%
26Itália1,14%
27Bélgica1,07%
28Austrália1,04%
29França0,94%
30Suécia0,74%
31Espanha0,57%
32Grécia0,54%
33Dinamarca0,41%
34Portugal0,41%
35Alemanha0,37%
36Holanda0,11%
37Suíça0,09%
38Áustria0,03%
39Taiwan-0,15%
40Japão-1,18%

Média Geral: 2,33%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.

As 40 maiores taxas de juros nominais entre os principais países do mundo

RankingPaísTaxa ao ano
1Turquia37,00%
2Argentina29,00%
3Rússia16,00%
4Brasil15,00%
5Colômbia9,25%
6México7,00%
7África do Sul6,75%
8Hungria6,50%
9Índia5,25%
10Indonésia4,75%
11Filipinas4,50%
12Chile4,50%
13Israel4,00%
14Hong Kong4,00%
15Polônia4,00%
16Reino Unido3,75%
17Estados Unidos3,75%
18Austrália3,60%
19República Tcheca3,50%
20Malásia2,75%
21Coreia do Sul2,50%
22Nova Zelândia2,25%
23Canadá2,25%
24Alemanha2,15%
25Áustria2,15%
26Espanha2,15%
27Grécia2,15%
28Holanda2,15%
29Portugal2,15%
30Bélgica2,15%
31França2,15%
32Itália2,15%
33Taiwan2,00%
34Suécia1,75%
35Dinamarca1,60%
36Cingapura1,45%
37Tailândia1,25%
38Japão0,75%
39Suíça0,00%

Média Geral: 5,33%

Fonte de dados: FMI e Bancos Centrais
Elaborado por: MONEYU.COM.BR

