Selic: juro real do Brasil cai para 9,23%, mas é o 2º maior do mundo

Com a manutenção da Selic em 15% ao ano, o Brasil segue no segundo lugar no ranking mundial de juros reais, segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidir nesta quarta-feira, 28, manter os juros em 15% ao ano, em decisão unânime na quinta manutenção consecutiva da Selic nesse patamar.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.

De acordo com o estudo, a taxa de juros real do Brasil ficou em 9,23%. O país está atrás apenas da Turquia, que registrou 9,88%. Em relação ao levantamento anterior, a taxa caiu 0,21 ponto percentual.

O Japão tem o menor juro entre os países do ranking, com -1,18%.

No ranking geral feito entre 165 países, 72,2% mantiveram os juros, 7,27% elevaram e 20,61% cortaram.

Em termos nominais, O Brasil permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 37% ao ano.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)

Ranking País Taxa 1 Rússia 9,88% 2 Brasil 9,23% 3 Argentina 7,63% 4 Turquia 6,45% 5 México 5,39% 6 África do Sul 4,64% 7 Colômbia 4,22% 8 Filipinas 3,41% 9 Indonésia 3,31% 10 Índia 3,06% 11 Hungria 3,02% 12 Reino Unido 2,76% 13 Hong Kong 2,71% 14 Polônia 2,61% 15 Chile 2,23% 16 República Tcheca 2,20% 17 Cingapura 2,10% 18 Israel 2,05% 19 Nova Zelândia 1,96% 20 Estados Unidos 1,55% 21 Tailândia 1,51% 22 China 1,39% 23 Coreia do Sul 1,35% 24 Malásia 1,28% 25 Canadá 1,18% 26 Itália 1,14% 27 Bélgica 1,07% 28 Austrália 1,04% 29 França 0,94% 30 Suécia 0,74% 31 Espanha 0,57% 32 Grécia 0,54% 33 Dinamarca 0,41% 34 Portugal 0,41% 35 Alemanha 0,37% 36 Holanda 0,11% 37 Suíça 0,09% 38 Áustria 0,03% 39 Taiwan -0,15% 40 Japão -1,18%

Média Geral: 2,33%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.

As 40 maiores taxas de juros nominais entre os principais países do mundo

Ranking País Taxa ao ano 1 Turquia 37,00% 2 Argentina 29,00% 3 Rússia 16,00% 4 Brasil 15,00% 5 Colômbia 9,25% 6 México 7,00% 7 África do Sul 6,75% 8 Hungria 6,50% 9 Índia 5,25% 10 Indonésia 4,75% 11 Filipinas 4,50% 12 Chile 4,50% 13 Israel 4,00% 14 Hong Kong 4,00% 15 Polônia 4,00% 16 Reino Unido 3,75% 17 Estados Unidos 3,75% 18 Austrália 3,60% 19 República Tcheca 3,50% 20 Malásia 2,75% 21 Coreia do Sul 2,50% 22 Nova Zelândia 2,25% 23 Canadá 2,25% 24 Alemanha 2,15% 25 Áustria 2,15% 26 Espanha 2,15% 27 Grécia 2,15% 28 Holanda 2,15% 29 Portugal 2,15% 30 Bélgica 2,15% 31 França 2,15% 32 Itália 2,15% 33 Taiwan 2,00% 34 Suécia 1,75% 35 Dinamarca 1,60% 36 Cingapura 1,45% 37 Tailândia 1,25% 38 Japão 0,75% 39 Suíça 0,00%

Média Geral: 5,33%

Fonte de dados: FMI e Bancos Centrais

Elaborado por: MONEYU.COM.BR