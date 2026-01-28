Selic: juro real do Brasil cai para 9,23%, mas é o 2º maior do mundo

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19h06.
Última atualização em 28 de janeiro de 2026 às 19h07.
Com a manutenção da Selic em 15% ao ano, o Brasil segue no segundo lugar no ranking mundial de juros reais, segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.
O Comitê de Política Monetária (Copom) decidir nesta quarta-feira, 28, manter os juros em 15% ao ano, em decisão unânime na quinta manutenção consecutiva da Selic nesse patamar.
O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.
De acordo com o estudo, a taxa de juros real do Brasil ficou em 9,23%. O país está atrás apenas da Turquia, que registrou 9,88%. Em relação ao levantamento anterior, a taxa caiu 0,21 ponto percentual.
O Japão tem o menor juro entre os países do ranking, com -1,18%.
No ranking geral feito entre 165 países, 72,2% mantiveram os juros, 7,27% elevaram e 20,61% cortaram.
Em termos nominais, O Brasil permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 37% ao ano.
Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)
|Ranking
|País
|Taxa
|1
|Rússia
|9,88%
|2
|Brasil
|9,23%
|3
|Argentina
|7,63%
|4
|Turquia
|6,45%
|5
|México
|5,39%
|6
|África do Sul
|4,64%
|7
|Colômbia
|4,22%
|8
|Filipinas
|3,41%
|9
|Indonésia
|3,31%
|10
|Índia
|3,06%
|11
|Hungria
|3,02%
|12
|Reino Unido
|2,76%
|13
|Hong Kong
|2,71%
|14
|Polônia
|2,61%
|15
|Chile
|2,23%
|16
|República Tcheca
|2,20%
|17
|Cingapura
|2,10%
|18
|Israel
|2,05%
|19
|Nova Zelândia
|1,96%
|20
|Estados Unidos
|1,55%
|21
|Tailândia
|1,51%
|22
|China
|1,39%
|23
|Coreia do Sul
|1,35%
|24
|Malásia
|1,28%
|25
|Canadá
|1,18%
|26
|Itália
|1,14%
|27
|Bélgica
|1,07%
|28
|Austrália
|1,04%
|29
|França
|0,94%
|30
|Suécia
|0,74%
|31
|Espanha
|0,57%
|32
|Grécia
|0,54%
|33
|Dinamarca
|0,41%
|34
|Portugal
|0,41%
|35
|Alemanha
|0,37%
|36
|Holanda
|0,11%
|37
|Suíça
|0,09%
|38
|Áustria
|0,03%
|39
|Taiwan
|-0,15%
|40
|Japão
|-1,18%
Média Geral: 2,33%
Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.
As 40 maiores taxas de juros nominais entre os principais países do mundo
|Ranking
|País
|Taxa ao ano
|1
|Turquia
|37,00%
|2
|Argentina
|29,00%
|3
|Rússia
|16,00%
|4
|Brasil
|15,00%
|5
|Colômbia
|9,25%
|6
|México
|7,00%
|7
|África do Sul
|6,75%
|8
|Hungria
|6,50%
|9
|Índia
|5,25%
|10
|Indonésia
|4,75%
|11
|Filipinas
|4,50%
|12
|Chile
|4,50%
|13
|Israel
|4,00%
|14
|Hong Kong
|4,00%
|15
|Polônia
|4,00%
|16
|Reino Unido
|3,75%
|17
|Estados Unidos
|3,75%
|18
|Austrália
|3,60%
|19
|República Tcheca
|3,50%
|20
|Malásia
|2,75%
|21
|Coreia do Sul
|2,50%
|22
|Nova Zelândia
|2,25%
|23
|Canadá
|2,25%
|24
|Alemanha
|2,15%
|25
|Áustria
|2,15%
|26
|Espanha
|2,15%
|27
|Grécia
|2,15%
|28
|Holanda
|2,15%
|29
|Portugal
|2,15%
|30
|Bélgica
|2,15%
|31
|França
|2,15%
|32
|Itália
|2,15%
|33
|Taiwan
|2,00%
|34
|Suécia
|1,75%
|35
|Dinamarca
|1,60%
|36
|Cingapura
|1,45%
|37
|Tailândia
|1,25%
|38
|Japão
|0,75%
|39
|Suíça
|0,00%
Média Geral: 5,33%
Fonte de dados: FMI e Bancos Centrais
Elaborado por: MONEYU.COM.BR