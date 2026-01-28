Telas da linha Samsung Galaxy S26 terão função de privacidade embutida

A linha Galaxy S26 será a primeira da Samsung a ter um recurso de privacidade embutido para telas. Em nota oficial, a companhia de tecnologia disse que a função será customizável a gosto e os clientes poderão escolher quais aplicativos são mais sensíveis a olhares alheios.

"Você também pode optar por proteger partes específicas da sua experiência, como notificações pop-up", diz o texto da fabricante sul-coreana. A ideia é que a tecnologia seja parecida com as populares películas de privacidade que dificultam a visão de quem estiver ao lado.

Privacidade personalizada

Senhas, aplicativos de banco e conversas poderão ter visibilidade ajustada. Os recursos selecionados como sensíveis ativarão automaticamente a tecnologia inédita e os usuários que escolherão a luminosidade da tela em todas as situações. O grande ponto de divulgação está em devolver aos compradores o controle da própria segurança em uma era de fragilidade da proteção individual.

"Não há privacidade sem segurança robusta" é uma das frases de impacto que a sul-coreana escolheu para divulgar a novidade. Rumores anteriores apontavam que inteligência artificial (IA) seria o que regularia as funções de privacidade, mas o comunicado oficial não faz qualquer menção a isso. A única indicação está nas marcações da publicação: a etiqueta Galaxy AI foi relacionada ao texto.

Samsung Galaxy S26: tecnologia da linha terá "película de privacidade" embutida

Cinco anos de espera

A Samsung evitou dar detalhes do processo de desenvolvimento do que estão chamando de "proteção flexível". No texto, disse apenas que a inovação faz parte da estrutura de segurança interna Samsung Knox. É uma mescla entre a tecnologia que aparenta ser da Flex Magic Pixel OLED, que deve chegar somente para o modelo S26 Ultra, com as particularidades físicas dos aparelhos S26.

Mesmo sem confirmar se a novidade chegará para toda a linha S26 ou apenas para o Ultra, a relação entre hardware e software que permite a existência da proteção flexível dificulta que modelos anteriores da Samsung recebam a novidade.

Conforme a Samsung, as equipes internas passaram cinco anos entre "engenharia, testes e aprimoramentos". A expectativa é que maiores detalhes sobre a linha e as novas tecnologias da marca sejam divulgadas no Galaxy Unpacked de 25 de fevereiro deste ano.