No maior layoff de sua história, Amazon demite 16 mil funcionários

Em três meses, empresa demitiu cerca de 30 mil funcionários (picture alliance/Getty Images)
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14h03.
A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 28, a demissão de cerca de 16 mil funcionários. A decisão foi comunicada em nota assinada por Beth Galetti, vice-presidente de experiência de pessoas e tecnologia da companhia, Beth Galetti.
De acordo com Galetti, os desligamentos fazem parte de um esforço para reestruturar a organização, "reduzindo camadas hierárquicas, aumentando a responsabilidade interna e eliminando burocracia".
Ainda segundo a executiva, os corte anunciados hoje dão continuidade às medidas divulgadas em outubro do ano passado, quando 14 mil colaboradores foram demitidos. Com isso, a empresa totaliza 30 mil demissões em três meses, numa estratégia liderada pelo CEO Andy Jassy para cortar os excessos de contratações após a expansão acelerada na pandemia.
Além do ajuste no quadro de funcionários, a Amazon tem ampliado seus investimentos em inteligência artificial (IA), automação e robótica, o que contribui para a revisão de funções administrativas e operacionais e alinha a estratégia da empresa às de outras do setor.
Galetti não diz, no comunicado, quais regiões ou países foram afetados pelas demissões. Ao g1, a Amazon afirmou que não tem informações adicionais a compartilhar além do que já foi divulgado oficialmente.
Funcionários dos Estados Unidos terão até 90 dias para buscar uma recolocação interna antes de receber indenização e outros serviços de apoio.
A nova rodada de demissões ocorre às vésperas da divulgação dos resultados do quarto trimestre. A Amazon repete a estratégia adotada em outubro, quando fez o primeiro layoff dias antes de apresentar seu balanço aos investidores. À época, a empresa reconheceu um impacto de US$ 1,8 bilhão em custos de rescisão.
"Quero avisar que estamos fazendo mudanças organizacionais adicionais na Amazon que vão impactar alguns de nossos colegas de equipe. Reconheço que essa é uma notícia difícil, por isso estou compartilhando o que está acontecendo e por quê.
Como compartilhei em outubro, temos trabalhado para fortalecer nossa organização reduzindo camadas, aumentando a propriedade e eliminando a burocracia. Enquanto muitas equipes finalizaram suas mudanças organizacionais em outubro, outras equipes só concluíram esse trabalho agora.
As reduções que estamos fazendo hoje impactarão aproximadamente 16.000 vagas na Amazon, e estamos novamente trabalhando duro para apoiar todos cujos cargos são impactados. Isso começa oferecendo 90 dias para a maioria dos funcionários baseados nos EUA para buscar uma nova função internamente (o tempo varia internacionalmente conforme os requisitos locais e de país). Depois, para colegas que não conseguirem encontrar uma nova vaga na Amazon ou que optem por não procurar, ofereceremos suporte à transição, incluindo indenização, serviços de outplacement, benefícios de seguro saúde (conforme aplicável) e mais.
Enquanto fazemos essas mudanças, também continuaremos contratando e investindo em áreas e funções estratégicas que são críticas para o nosso futuro. Ainda estamos nos estágios iniciais de construir todos os nossos negócios e há uma oportunidade significativa pela frente.
Alguns de vocês podem perguntar se este é o começo de um novo ritmo – onde anunciamos reduções amplas a cada poucos meses. Esse não é o nosso plano. Mas, como sempre fizemos, toda equipe continuará avaliando a propriedade, a velocidade e a capacidade de inventar para os clientes, e fará ajustes conforme necessário. Isso nunca foi tão importante quanto é hoje, em um mundo que está mudando mais rápido do que nunca.
Sou grata pela forma como nossas equipes continuam a entregar – pelos clientes, uns pelos outros e pelas coisas incríveis que estamos construindo juntos. Obrigada, Beth".