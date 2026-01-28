No maior layoff de sua história, Amazon demite 16 mil funcionários

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 28, a demissão de cerca de 16 mil funcionários. A decisão foi comunicada em nota assinada por Beth Galetti, vice-presidente de experiência de pessoas e tecnologia da companhia, Beth Galetti.

De acordo com Galetti, os desligamentos fazem parte de um esforço para reestruturar a organização, "reduzindo camadas hierárquicas, aumentando a responsabilidade interna e eliminando burocracia".

Ainda segundo a executiva, os corte anunciados hoje dão continuidade às medidas divulgadas em outubro do ano passado, quando 14 mil colaboradores foram demitidos. Com isso, a empresa totaliza 30 mil demissões em três meses, numa estratégia liderada pelo CEO Andy Jassy para cortar os excessos de contratações após a expansão acelerada na pandemia.

Além do ajuste no quadro de funcionários, a Amazon tem ampliado seus investimentos em inteligência artificial (IA), automação e robótica, o que contribui para a revisão de funções administrativas e operacionais e alinha a estratégia da empresa às de outras do setor.

Galetti não diz, no comunicado, quais regiões ou países foram afetados pelas demissões. Ao g1, a Amazon afirmou que não tem informações adicionais a compartilhar além do que já foi divulgado oficialmente.

Funcionários dos Estados Unidos terão até 90 dias para buscar uma recolocação interna antes de receber indenização e outros serviços de apoio.

Cortes antes do balanço

A nova rodada de demissões ocorre às vésperas da divulgação dos resultados do quarto trimestre. A Amazon repete a estratégia adotada em outubro, quando fez o primeiro layoff dias antes de apresentar seu balanço aos investidores. À época, a empresa reconheceu um impacto de US$ 1,8 bilhão em custos de rescisão.

Veja o comunicado da Amazon na íntegra: