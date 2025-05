Saiba o que esperar do evento de novidades do Google, que ocorre na terça-feira (20)

O Google realiza na terça-feira, 20, a abertura da conferência anual de desenvolvedores, o Google I/O, que neste ano terá foco quase exclusivo em inteligência artificial. A apresentação principal começa às 14h (horário de Brasília) e poderá ser assistida ao vivo no site oficial do evento ou pelo canal do Google no YouTube — com opção de tradução em língua de sinais (ASL).

A empresa deve apresentar novos recursos do Gemini, sua principal família de modelos de linguagem, que disputa espaço com os lançamentos da OpenAI (como o GPT-4.0 e GPT-4o), Microsoft e Meta. A conferência acontece apenas um dia após o Build, da Microsoft, o que deve reforçar as comparações entre as estratégias das gigantes de tecnologia.

IA do Google pode ganhar versão mais poderosa e integração em dispositivos

O Google deve anunciar melhorias nos modelos do Gemini com mais capacidade de raciocínio e integração a celulares, tablets e computadores com Android. Também são esperadas atualizações no Project Astra, uma iniciativa voltada a experiências mais ambiciosas com IA — como agentes que interpretam múltiplos comandos e interações em tempo real, com contexto visual e de áudio.

Realidade estendida e óculos inteligentes devem aparecer

Apesar da dominância da IA, a empresa confirmou que também apresentará novidades sobre seu sistema operacional para realidade estendida, o Android XR, que teve apenas menções breves na semana passada. O vice-presidente de Android, Sameer Samat, adiantou que será exibido um protótipo de óculos inteligentes do Google.

A expectativa gira em torno da parceria com a Samsung no desenvolvimento do headset XR conhecido como Project Moohan, previsto para este ano. O I/O pode ser a última chance da empresa de mostrar o lado de software antes de a fabricante sul-coreana revelar o hardware.

Sem novos celulares ou produtos da linha Nest

Diferente de edições passadas, o I/O 2025 não deve trazer anúncios de novos dispositivos das linhas Pixel ou Nest. As informações de bastidores indicam que a empresa optou por antecipar qualquer lançamento de hardware — como celulares ou relógios — para evitar que isso roube a atenção das novidades em IA. Ainda assim, não se descarta alguma surpresa envolvendo dispositivos de realidade aumentada.