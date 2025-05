Copilot da Microsoft ganha agentes de IA que trabalham em equipe e chega ao WhatsApp

A Microsoft anunciou nesta segunda, 19, um pacote de novidades para sua plataforma de inteligência artificial, o Copilot Studio, durante o evento Build 2025, realizado em Seattle, nos EUA. A principal delas é a possibilidade de criar agentes que trabalham juntos, como se fossem funcionários digitais, cada um encarregado de uma parte do processo dentro das empresas.

Esses agentes agora podem se dividir para cumprir tarefas mais complexas, como buscar dados em sistemas de vendas, redigir relatórios no Word e marcar reuniões no Outlook. Segundo a Microsoft, dividir as tarefas entre agentes torna tudo mais confiável e fácil de manter.

Outro avanço importante é que os agentes agora podem controlar diretamente programas e páginas da internet, mesmo quando não há integração oficial (as chamadas APIs). Isso significa que eles conseguem clicar em botões, digitar textos e navegar por menus, como se fossem um usuário humano.

Esse recurso, chamado “computer use”, já está disponível para empresas que usam bastante o Copilot Studio nos Estados Unidos. A tecnologia entende o que o agente quer fazer, em vez de seguir instruções baseadas na posição dos elementos na tela, o que a torna mais confiável.

IA da Microsoft ganha reforço com linguagem de programação e integração com outros modelos

A plataforma também passou a aceitar modelos de inteligência artificial personalizados, que podem ser trazidos do serviço Azure AI Foundry. Com isso, empresas ganham acesso a mais de 1.900 modelos já prontos, como o GPT-4.1, da OpenAI, e o Llama, criado pelo Facebook.

Além disso, foi incluído um recurso para rodar códigos em Python, uma das linguagens de programação mais usadas no mundo. Na prática, isso permite que os agentes façam contas, análises financeiras, gráficos e outras tarefas complexas, sem sair da plataforma.

Agentes vão poder conversar com clientes pelo WhatsApp

A partir de julho, as empresas poderão colocar seus agentes para funcionar dentro do WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais popular no Brasil e em muitos outros países. A ideia é facilitar o contato com os consumidores no canal que eles já usam no dia a dia.

Além do WhatsApp, os agentes também poderão ser usados dentro do SharePoint, ferramenta da Microsoft para gestão de arquivos e conteúdos internos nas empresas.

Para os desenvolvedores — profissionais que criam os agentes —, a Microsoft lançou uma extensão para o Visual Studio Code, programa muito usado por quem trabalha com programação. Essa extensão traz ferramentas para facilitar a criação e o teste de agentes.

Já para os administradores das empresas, foi criado um painel novo no Microsoft 365 que permite controlar tudo o que os agentes fazem, aplicar regras de segurança e remover agentes com comportamentos inadequados.

Microsoft quer tornar uso de agentes mais simples e seguro

Com o crescimento do número de agentes usados por uma empresa, pode ficar difícil saber qual deles usar em cada situação. Por isso, a Microsoft criou uma função que sugere automaticamente o agente mais adequado para a tarefa que o usuário está tentando resolver.

A escolha é feita com base em palavras-chave, tipo de tarefa e o que está descrito no sistema, mas respeita os acessos permitidos para cada funcionário.

A estratégia da Microsoft une duas frentes: facilitar o uso da inteligência artificial por quem não sabe programar e, ao mesmo tempo, oferecer ferramentas avançadas para desenvolvedores. Isso ajuda a empresa a se destacar num mercado cada vez mais competitivo, que inclui gigantes como Google e Amazon.

O próximo passo da empresa é criar uma “loja” onde os agentes possam ser encontrados e usados com facilidade dentro do Copilot e do Microsoft 365.