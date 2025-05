AI Factory 2.0: Dell reforça estrutura de plataforma para acelerar IA nos negócios

LAS VEGAS* – A Dell anunciou uma série de avanços para a Dell AI Factory, plataforma desenvolvida em parceria com a NVIDIA e que tem a missão de ajudar empresas de qualquer tamanho a adotar estratégias com foco em inteligência artificial. Lançada no ano passado, a solução busca simplificar o processo de implantação da IA nos negócios com a oferta de modelos de linguagem menores e personalizados, tornando a ferramenta uma opção mais econômica que os tradicionais grandes modelos de linguagem (LLMs).

“A IA é a nova eletricidade e a Dell é a rede elétrica que impulsiona essa transformação. Nosso objetivo é resolver os problemas mais complexos do mundo”, disse Michael Dell durante o painel de abertura do Dell Technologies World 2025, em Las Vegas (EUA).

Na ocasião, o CEO da Dell apresentou a chamada AI Factory 2.0, nova versão da plataforma com uma infraestrutura de IA mais potente. Entre as novidades estão o baixo consumo de energia, soluções integradas de ecossistema de parceiros e serviços profissionais para impulsionar a adoção de modelos de IA mais simples, tornando a ferramenta uma espécie de IA empresarial de ponta a ponta.

Segundo Michael Dell, usar a AI Factory pode ser até 60% mais eficaz do que sistemas de nuvem. "A IA é o sistema operacional que impulsionará o mundo para uma nova realidade. Por isso, temos o desafio de tornar essa tecnologia mais acessível aos clientes” avaliou.

Uma pesquisa da Dell apontou que 75% das organizações consideram a IA fundamental para suas estratégias. No entanto, questões como a qualidade dos dados utilizados, preocupações com segurança e altos custos da tecnologia têm sido desafios que atrasam o progresso dessas estratégias para os negócios.

Neste cenário, além de ser mais econômica, a AI Factory quer ajudar as empresas a implementar a tecnologia de forma segura e em escala. “Estamos construindo hoje, junto com nossos parceiros, a base para o próximo grande salto da humanidade”, destacou o CEO.

Uma nova era para o uso de dados

Conversando com parceiros de empresas como JPMorgan e Lowe’s, Michael Dell falou bastante sobre a importância de fazer o melhor uso dos dados disponíveis nos negócios – em especial com a popularização dos agentes de IA.

Segundo o executivo, a velocidade com que esses dados são transformados em conhecimento nunca foi tão rápida. Por isso, a ‘corrida tecnológica’ nunca foi tão intensa – o que pode custar muito caro às empresas que não souberem aproveitar essa vantagem.

“Nunca fomos tão rápidos em transformar dados em ação. E isso por isso é extremamente importante a estruturação de um sistema que dê conta de todo esse uso de IA, especialmente com a chegada dos agentes de IA”, declarou.

Jensen Huang, CEO da NVIDIA, também participou da abertura do evento em uma conversa por vídeo, e destacou que “a inteligência artificial é uma oportunidade única para qualquer empresa. Estamos realmente falando da maior invenção dos últimos 60 anos”.

Pacote de lançamentos

Para além da AI Factor, a Dell anunciou um pacote de lançamentos com novos hardwares, incluindo notebooks com IA e servidores de alta performance equipados com GPUs AMD e NVIDIA, juntamente com inovações em refrigeração e armazenamento.

A empresa também está ampliando seu ecossistema de parceiros e oferecendo serviços gerenciados para melhorar a eficiência, escalabilidade e segurança das cargas de trabalho de IA, desde dispositivos de borda até data centers de grande escala.

*A repórter viajou a convite da Dell