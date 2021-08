Cientistas criam robô-camaleão que muda de cor

Pesquisadores da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, desenvolveram um robô-camaleão que, assim como o animal, consegue mudar de cor conforme o ambiente.

As informações são de pesquisa publicada no jornal científico Nature Communications. Não é a primeira vez que cientistas tentam criar uma tecnologia de camuflagem, mas é a primeira vez que pesquisadores combinaram aquecedores de nanofios de prata e tinta termocrômica de cristal líquido.

A abordagem anterior consistia em empilhar pixels coloridos em uma só superfície, algo "excepecionalmente desafiador" do ponto de vista tecnológico, de acordo com os pesquisadores.

Em vez disso, a camuflagem ocorre na medida que a tinta líquida é aquecida. A pele do robô é feita de "várias telas empilhadas que mudam de cor". Nelas, sensores nanotecnológicos detectam e exibem as cores dos arredores.

“O robô consegue andar e mudar de cor ao mesmo tempo, então é como um camaleão de verdade em pleno funcionamento. A pele eletrônica artificial ajusta seus matizes automaticamente para combinar com as cores de fundo sobre as quais o robô rasteja”, disse Seung Hwan Ko, autor do estudo.

“A primeira aplicação será militar, [como] robôs secretos da inteligência [ou] camuflar uniformes militares”, disse Ko, que prevê que, no futuro, a tecnologia pode ser usada para roupas que "mudam de cor de acordo com seu gosto ou ambiente".

Porém, sua equipe ainda planeja lançar uma nova versão do robô-camaleão com um sistema de resfriamento aprimorado, o que vai acelerar os reflexos de resposta da tecnologia.