Robô aspirador que passa pano por até R$ 1.500

Com a chegada de novembro, mês da Black Friday, muitas pessoas começam a monitorar promoções e pensar em produtos nos quais investir. Nesse sentido, um robô aspirador é uma ótima pedida para ajudar na limpeza da sua casa.

No entanto, ao escolher um modelo, é importante saber que existem opções que vão além de apenas aspirar: há robôs que também varrem e passam pano, facilitando ainda mais o processo de limpeza diária.

Aqui estão algumas sugestões de modelos que incluem a função de passar pano (MOP), mas sem ultrapassar os R$ 1.500. Todos os preços foram apurados em 13 de novembro.

Modelos até R$ 1.500

WAP Robot W400 - R$ 799

O WAP Robot W400 é uma das opções mais acessíveis, mas não deixa de oferecer um bom desempenho para quem busca um produto básico e eficiente. Ele varre, aspira e passa pano, além de contar com conectividade Wi-Fi e compatibilidade com Alexa e Google Assistente.

Sua bateria oferece boa autonomia e o sistema de navegação evita quedas e colisões. No entanto, esse modelo não possui mapeamento.

Samsung Powerbot-E VR5000RM - R$ 949

Este modelo da Samsung, uma marca premium, oferece uma boa relação custo-benefício, especialmente se encontrado com grandes descontos na Black Friday. Ele aspira, passa pano e conta com integração ao ecossistema SmartThings da Samsung, permitindo controle via Wi-Fi.

Possui sensor de obstáculos para navegação segura, sendo ideal para quem procura um modelo com boa integração com outros dispositivos inteligentes.

Ropo Glass 3 - R$ 1.211

O Ropo Glass 3 é uma excelente escolha para quem busca mais funcionalidades em um modelo intermediário. Ele varre, aspira e passa pano, com um bom poder de sucção e bateria de longa duração.

Além disso, oferece conectividade com assistentes de voz como Alexa e Google Assistente, tornando-se uma boa opção para quem deseja integrar a limpeza à rotina de casa inteligente.

Xiaomi Mi Robot Vacuum S40c - R$ 1.305

A Xiaomi é conhecida por seus produtos com excelente custo-benefício, e o caso do robô aspirador Mi Robot Vacuum S40c não é diferente. Ele realiza as funções de aspirar e passar pano e possui controle via aplicativo, além de ser compatível com Alexa e Google Assistente.

Como diferencial, ele é capaz de mapeamentos simples e agendar limpezas, sendo uma ótima opção para quem busca praticidade com qualidade.

Dicas para comprar com desconto real