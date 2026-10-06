Cristiano Ronaldo não atuará por Portugal enquanto Jorge Jesus for o técnico, diz site

RESUMO | Uma grave crise estalou nos bastidores da seleção de Portugal após fontes revelarem à ESPN americana que Cristiano Ronaldo emitiu um ultimato, afirmando que não retornará à equipe nacional enquanto Jorge Jesus permanecer no cargo de treinador, motivado pela ausência de um pedido de desculpas público por parte do técnico.

Uma crise abalou os bastidores da seleção de Portugal. Segundo informações da ESPN americana, Cristiano Ronaldo emitiu um ultimato à Federação Portuguesa de Futebol e afirmou que não voltará a vestir a camisa da Seleção Portuguesa enquanto Jorge Jesus for o treinador da equipe.

O descontentamento do craque do Al Nassr — que soma o recorde mundial de 146 gols em 234 aparições por Portugal — escalou após a mais recente entrevista coletiva do técnico.

Embora Jorge Jesus tenha declarado publicamente que "a porta está aberta" para o retorno de CR7 e afirmado que precisa do jogador próximo ao grupo, o comandante evitou fazer o pedido de desculpas público que havia sido acordado nos bastidores.

A origem do atrito e a busca pelos 1.000 gols

O racha entre o astro e a comissão técnica teve início no final de setembro, quando Cristiano Ronaldo optou por deixar a concentração da seleção após não ser utilizado como titular e permanecer no banco de reservas durante a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, fora de casa, pela Liga das Nações.

Na ocasião, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro prometeu "contar a verdade" publicamente no momento oportuno. Com a recusa de Jesus em formalizar o pedido de desculpas esperado pelo atleta durante sua última aparição à imprensa, a relação chegou a um ponto crítico, culminando na decisão irredutível do atacante de se afastar do selecionado nacional enquanto o atual treinador estiver no comando.

Enquanto a Federação Portuguesa de Futebol ainda avalia os desdobramentos da crise, o futuro internacional do recordista mundial — que segue firme em sua jornada rumo à marca histórica de 1.000 gols na carreira — permanece envolto em grande incerteza.

"Volta quando quiser"

A relação entre o técnico Jorge Jesus e o astro Cristiano Ronaldo transformou-se no centro das atenções e na crise mais explosiva da história recente da Seleção Portuguesa. Após o atrito que culminou no abandono da concentração da equipe por parte do craque, o treinador concedeu entrevista coletiva e abordou abertamente o episódio, descartando qualquer pedido de desculpas, mas garantindo que o camisa 7 poderá retornar à seleção quando desejar.

O estopim da crise ocorreu no último dia 27 de setembro, durante a vitória de Portugal sobre a Noruega pela Liga das Nações. Na ocasião, Cristiano Ronaldo foi acionado para iniciar trabalhos de aquecimento na beira do gramado e permaneceu cerca de 30 minutos se aquecendo, mas acabou não sendo utilizado pelo treinador após o esgotamento das substituições. A frustração com a situação levou o capitão a deixar a concentração dias depois.

Questionado pela imprensa sobre o episódio, Jorge Jesus relativizou o descontentamento do atacante e jogou a responsabilidade de um eventual retorno nas mãos do próprio jogador:

"Se ele estiver jogando e quiser estar na Seleção, volta quando quiser, por que não? Isto foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Por mim está tudo bem" — declarou o comandante.

Apesar de estender a mão para uma reconciliação futura, o "Mister" foi categórico ao recusar a exigência de retratação pública que vinha sendo especulada nos bastidores, reforçando que suas decisões técnicas fazem parte da rotina de comando: "Não peço desculpas a ninguém. O problema foi o fato de o jogador ter aquecido. Pedir desculpas de quê? A quem?", pontuou.

Qual é o motivo do atrito entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus?

CR7 está insatisfeito com a postura do treinador e cobra um pedido de desculpas público por um desentendimento ocorrido em setembro, após o jogo contra a Noruega.

O que Jorge Jesus disse sobre o retorno de Cristiano Ronaldo?

O técnico afirmou que as portas estão abertas e que precisa do jogador próximo ao grupo, mas evitou fazer o pedido de desculpas exigido pelo atleta.

Qual foi a decisão tomada por Cristiano Ronaldo?

Fontes indicam que o atacante impôs um ultimato, recusando-se a voltar a defender a seleção enquanto Jorge Jesus for o técnico.

Quais são os números históricos de CR7 por Portugal?

O craque é o maior artilheiro da história das seleções masculinas, acumulando 146 gols em 234 partidas oficiais.