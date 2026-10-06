Tecnologia

Como deletar a conta no TikTok pelo celular ou pelo computador

Pedido de exclusão deixa o perfil desativado por 30 dias antes de apagar vídeos e seguidores em definitivo; veja o passo a passo e como salvar os dados antes

TikTok: exclusão da conta pode ser cancelada com novo login em até 30 dias (Matt Cardy/Getty Images)

TikTok: exclusão da conta pode ser cancelada com novo login em até 30 dias (Matt Cardy/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h59.

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A exclusão da conta do TikTok é solicitada nas configurações e se torna permanente após 30 dias. Nesse intervalo, é possível cancelar o pedido e reativar o perfil. Antes de sair, o usuário deve baixar os dados e salvar os vídeos que deseja guardar. Desativar a conta permite uma pausa temporária; desinstalar o aplicativo não exclui o perfil.

Excluir a conta do TikTok exige um pedido nas configurações, mas o encerramento não é imediato. A plataforma mantém a conta desativada por 30 dias antes da exclusão permanente, segundo sua Central de Ajuda.

Esse intervalo permite desistir e recuperar o perfil. Quem pretende sair definitivamente deve baixar os dados e salvar os vídeos antes de concluir o pedido.

A exclusão também é diferente de desativar a conta ou remover o aplicativo do celular. Cada opção tem um efeito sobre o perfil e o acesso ao conteúdo.

Como deletar a conta do TikTok pelo celular

O caminho indicado pela Central de Ajuda é o mesmo no aplicativo para Android e iPhone:

  1. Abra o TikTok e toque em Perfil;
  2. Toque no menu de três linhas, na parte superior da tela;
  3. Entre em Configurações e privacidade;
  4. Selecione Conta;
  5. Toque em Desativar ou excluir conta;
  6. Escolha a opção de exclusão permanente e siga as instruções para verificar a identidade e confirmar o pedido.

Leia os avisos da tela antes de confirmar. As etapas de verificação podem variar conforme a forma de acesso à conta.

Como excluir a conta do TikTok pelo computador

No navegador, acesse o site do TikTok e entre no perfil que deseja excluir. Abra o menu da foto de perfil, vá a Configurações e procure a opção de exclusão na área de gerenciamento da conta.

Selecione a opção disponível e siga as instruções de verificação e confirmação. Se não encontrar esse recurso na versão do site exibida, faça o pedido pelo aplicativo.

O que acontece depois da solicitação?

A conta entra no período de desativação de 30 dias. Após esse prazo, a exclusão se torna permanente. O TikTok informa que o e-mail e o telefone vinculados podem ser associados a uma nova conta depois desse intervalo.

Para desistir, acesse a conta durante o prazo e confirme a reativação quando a opção aparecer. Esse procedimento cancela a solicitação de exclusão.

A exclusão do perfil não significa que toda informação desaparecerá de qualquer lugar. O tratamento dos dados segue a Política de Privacidade da plataforma.

Qual é a diferença entre desativar e excluir?

Desativar é colocar a conta em pausa. O TikTok mantém os dados para permitir o retorno, enquanto o perfil e o conteúdo deixam de ficar visíveis. A reativação pode ser feita posteriormente.

A plataforma ressalta, porém, que mensagens diretas já enviadas podem continuar visíveis aos destinatários. Duetos e Costuras associados aos vídeos também podem permanecer acessíveis.

Excluir inicia o processo de encerramento definitivo, com o intervalo de 30 dias para desistência. As duas opções ficam em Configurações e privacidade > Conta > Desativar ou excluir conta.

Como baixar os dados antes de excluir a conta

O TikTok permite solicitar um arquivo que pode incluir nome de usuário, histórico de visualização, comentários e configurações de privacidade. A preparação pode levar alguns dias, por isso é melhor concluir o download antes de pedir a exclusão.

  1. Entre em Perfil > menu > Configurações e privacidade;
  2. Toque em Conta > Baixar seus dados;
  3. Escolha as informações e o formato do arquivo;
  4. Toque em Solicitar dados;
  5. Quando receber o aviso de que o arquivo está pronto, volte à aba de download e salve a cópia.

O arquivo fica disponível por até quatro dias. Segundo o TikTok, algumas categorias podem não incluir as informações das últimas 24 a 48 horas, devido ao tempo de processamento.

Para guardar vídeos, abra cada publicação, toque em Compartilhar > Salvar vídeo, quando essa opção estiver disponível. Confira também se os arquivos originais estão na galeria do celular.

O que fazer se não conseguir excluir a conta?

Se a dificuldade for entrar no perfil, recupere o acesso primeiro. Na tela de login, use a opção Esqueceu a senha? e siga as instruções com o e-mail ou telefone vinculado.

Quem usa uma conta de outra plataforma para entrar no TikTok pode precisar recuperar o acesso por esse serviço. Ter esquecido a senha do TikTok não significa, necessariamente, que todas as formas de login estejam indisponíveis.

Se o problema persistir, procure o suporte em Configurações e privacidade > Relatar um problema. Informe o erro exibido e a etapa em que ele ocorre.

Desinstalar o TikTok não substitui nenhum desses procedimentos. A remoção do aplicativo tira o programa do aparelho; o pedido de exclusão precisa ser feito na conta.

Perguntas frequentes

Quanto tempo demora para excluir a conta do TikTok?

A conta permanece desativada por 30 dias antes da exclusão permanente, segundo o TikTok.

Posso cancelar o pedido de exclusão?

Sim. Durante os 30 dias, é possível acessar a conta e confirmar a reativação.

Desativar é o mesmo que excluir?

Não. A desativação é temporária e permite recuperar a conta. A exclusão se torna permanente após o prazo de desistência.

Como guardar os dados antes de sair?

Solicite o arquivo em Conta > Baixar seus dados e aguarde sua preparação. Depois de pronto, ele fica disponível por até quatro dias.

É possível excluir a conta sem lembrar a senha?

É necessário conseguir acessar e verificar a conta. Use os métodos de login disponíveis ou recupere o acesso antes de solicitar a exclusão.

Desinstalar o aplicativo apaga o perfil?

Não. É preciso solicitar a exclusão nas configurações da conta.

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