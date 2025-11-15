Santander faz 'black friday' de imóveis com lances a partir de R$ 23 mil

O Santander e a Biasi Leilões promovem, no dia 24 de novembro, um leilão nacional com 264 imóveis espalhados por 20 estados brasileiros. Os lances partem de R$ 23 mil e chegam a R$ 3,49 milhões. A venda será realizada online, a partir das 11h, no site da Biasi.

Os imóveis incluem casas, apartamentos, terrenos e unidades comerciais. Os destaques estão em capitais e cidades de grande porte de estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará e Rio Grande do Sul.

O imóvel com menor valor de lance inicial é um terreno de 501 metros quadrados em Pérola, no Paraná, ofertado por R$ 23,9 mil. Já o maior é um apartamento de 645 metros quadrados na Bela Vista, região nobre de São Paulo, com lance mínimo de R$ 3,49 milhões.

Outro exemplo de imóvel de menor valor é um apartamento na Sé, centro de São Paulo, de 45 metros quadrados, com lance inicial de R$ 137 mil.

Condições de pagamento

O pagamento pode ser à vista ou em um financiamento de até 35 anos (420 meses), com entrada mínima de 20%. Essa condição é válida apenas para imóveis residenciais e comerciais acima de R$ 90 mil. Terrenos só podem ser comprados à vista.

O banco também irá quitar débitos de IPTU e condomínio até a data do leilão, facilitando a regularização dos imóveis pelos novos proprietários.

Como participar

Os interessados devem se cadastrar no site da Biasi Leilões e acessar o edital completo do leilão, onde constam detalhes sobre cada imóvel, regras para envio de lances e prazos de pagamento. A lista completa de propriedades está disponível neste link.

Serviço

Data: 24/11/2025 (segunda-feira)

Horário: a partir de 11h

Formato: online

Quantidade de imóveis: 264

Estados participantes: AC, AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE e SP

Valores de lance: de R$ 23 mil a R$ 3,49 milhões

Formas de pagamento: à vista ou financiado (com entrada mínima de 20%)

Página do leilão: http://www.biasileiloes.com.br