Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Santander faz 'black friday' de imóveis com lances a partir de R$ 23 mil

O imóvel com o maior lance é um apartamento de R$ 3,49 milhões na Bela Vista

(Seng Kui Lim/Getty Images)

(Seng Kui Lim/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 13h09.

O Santander e a Biasi Leilões promovem, no dia 24 de novembro, um leilão nacional com 264 imóveis espalhados por 20 estados brasileiros. Os lances partem de R$ 23 mil e chegam a R$ 3,49 milhões. A venda será realizada online, a partir das 11h, no site da Biasi.

Os imóveis incluem casas, apartamentos, terrenos e unidades comerciais. Os destaques estão em capitais e cidades de grande porte de estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará e Rio Grande do Sul.

O imóvel com menor valor de lance inicial é um terreno de 501 metros quadrados em Pérola, no Paraná, ofertado por R$ 23,9 mil. Já o maior é um apartamento de 645 metros quadrados na Bela Vista, região nobre de São Paulo, com lance mínimo de R$ 3,49 milhões.

Outro exemplo de imóvel de menor valor é um apartamento na Sé, centro de São Paulo, de 45 metros quadrados, com lance inicial de R$ 137 mil.

Condições de pagamento

O pagamento pode ser à vista ou em um financiamento de até 35 anos (420 meses), com entrada mínima de 20%. Essa condição é válida apenas para imóveis residenciais e comerciais acima de R$ 90 mil. Terrenos só podem ser comprados à vista.

O banco também irá quitar débitos de IPTU e condomínio até a data do leilão, facilitando a regularização dos imóveis pelos novos proprietários.

Como participar

Os interessados devem se cadastrar no site da Biasi Leilões e acessar o edital completo do leilão, onde constam detalhes sobre cada imóvel, regras para envio de lances e prazos de pagamento. A lista completa de propriedades está disponível neste link.

Serviço

Data: 24/11/2025 (segunda-feira)
Horário: a partir de 11h
Formato: online
Quantidade de imóveis: 264
Estados participantes: AC, AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE e SP
Valores de lance: de R$ 23 mil a R$ 3,49 milhões
Formas de pagamento: à vista ou financiado (com entrada mínima de 20%)
Página do leilão: http://www.biasileiloes.com.br

Acompanhe tudo sobre:Mercado imobiliárioLeilõesImóveisBlack Friday

Mais de Mercado Imobiliário

Balneário Camboriú: corretor pode lucrar R$ 12 milhões em um único imóvel

EXCLUSIVO: Tecnisa desistiu de venda de terrenos à Cyrela por custos inesperados, diz CEO

Tecnisa desiste de vender terrenos no Jardim das Perdizes para Cyrela

R$ 1 bi em dividendos? CEO da Direcional dá pistas sobre futuros proventos

Mais na Exame

Economia

Alckmin celebra corte de tarifas dos EUA, mas cobra fim da sobretaxa

Mundo

Bomba da Segunda Guerra força retirada de 20 mil pessoas na Alemanha

Minhas Finanças

Mega-Sena: aposta única de Porto Alegre leva prêmio de R$ 99 milhões

Brasil

COP30: a marcha dos povos em Belém que quer chamar a atenção do mundo