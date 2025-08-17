'Roblox é propício para predadores sexuais', diz procuradora; ação da empresa subiu 74% no ano

A Roblox Corp. enfrenta uma ação judicial nos Estados Unidos por falhas em seus protocolos de segurança que colocariam crianças em risco na plataforma de jogos online. Após a divulgação, as ações da empresa caíram 9% na semana, refletindo preocupações do mercado com a proteção de menores. No ano, porém, a alta é de 74%.

Um dos processos foi aberto no tribunal estadual da Louisiana pela procuradora-geral Liz Murrill, que afirmou que "predadores usam o site para prosperar, unir, caçar e vitimizar crianças”.

"Hoje estou processando o Roblox – o site de jogos número 1 para crianças e adolescentes – e um ambiente propício para predadores sexuais. Devido à falta de protocolos de segurança, o Roblox coloca em risco a segurança das crianças da Louisiana", escreveu Murrill nas redes sociais.

"O Roblox está inundado de conteúdo prejudicial e predadores infantis porque prioriza o crescimento de usuários, a receita e os lucros em detrimento da segurança infantil. Todos os pais devem estar cientes do perigo claro e presente que o Roblox representa para seus filhos, para que possam evitar que o impensável aconteça em suas próprias casas", acrescentou.

Identidades falsas

Conforme noticiou a Bloomberg, o segundo processo, protocolado no Tribunal Distrital dos EUA no Norte da Califórnia, relata que uma criança de 10 anos teria sido abordada por um adulto que fingia ser menor na plataforma.

Em pouco mais de duas semanas, sete denúncias foram registradas, incluindo casos na Califórnia, Texas e Pensilvânia. As ações afirmam que predadores sexuais miraram crianças de até 8 anos e, em alguns casos, teriam coagido menores a enviar imagens sexualmente explícitas em outras plataformas.

Para Matt Dolman, advogado que envolvido nos processos, a plataforma de jogos online deve responder pelo design e pelos recursos de segurança da plataforma:

“Por que eles escolheram implementar esses recursos de segurança agora, se os problemas são antigos?”

Os casos reforçam o debate sobre a responsabilidade de plataformas digitais na proteção de menores e podem gerar impactos financeiros e regulatórios significativos para a empresa.

A plataforma possui, em média, 111,8 milhões de usuários ativos diários, que enviam 6,1 bilhões de mensagens de bate-papo e compartilham criações próprias. Cerca de 36% dos usuários têm menos de 13 anos, segundo dados recentes da empresa.

Resposta da Roblox

A Roblox não comentou os processos individualmente, mas ressaltou os esforços para proteger usuários.

“Dedicamos recursos substanciais, incluindo tecnologia avançada e moderação humana 24 horas por dia, 7 dias por semana, para detectar e prevenir conteúdo e comportamento inapropriados, incluindo tentativas de direcionar usuários para fora da plataforma, onde os padrões de segurança podem ser menos rigorosos", disse um porta-voz, de acordo com a Bloomberg.

“Embora nenhum sistema seja perfeito, a Roblox implementou tecnologias rigorosas e salvaguardas de execução, incluindo restrições ao compartilhamento de informações pessoais, links e compartilhamento de imagens entre usuários. A segurança da nossa comunidade é nossa principal prioridade", completou o comunicado.

No último ano, a empresa implementou diversas medidas de segurança, como um sistema de verificação de idade mais robusto baseado em selfie em vídeo. Usuários menores de 13 anos têm acesso restrito a recursos de bate-papo e determinados jogos.