Hollow Kight: Silksong estreia após 7 anos de espera e já pode ser adquirido em todo o Brasil

Hollow Knight: Silksong está finalmente disponível para compra nas plataformas Steam, Nintendo eShop, Microsoft Store, PlayStation Store e para assinantes do Xbox Game Pass.

Após 7 anos de desenvolvimento, a tão aguardada sequência de Hollow Knight chega para os para os jogadores de Xbox One e Series XS, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Windows PC, Linux e macOS.

O jogo indie, do popular gênero metroidvania, chegou a mais de 5 milhões de listas de desejo no Steam e construiu uma comunidade cada vez mais sólida ao longo dos anos. Agora, a espera acabou, os jogadores podem aposentar as perucas e narizes de palhaço – meme que ficou popular entre eles – e finalmente mergulhar no reino de Pharloom.

Por que demorou tanto para chegar? Por que foi divertido fazer

“[o desenvolvimento] nunca ficou travado nem nada do tipo. Estava sempre progredindo. É que somos um time pequeno e jogos levam um bom tempo para fazer. Não teve nada controverso por trás do desenvolvimento”, disse Ari Gibson, cofundador do Team Cherry, em entrevista à Bloomberg.

O estúdio independente começou o desenvolvimento de Silksong a partir de uma das metas batidas no financiamento coletivo original de Hollow Knight – lançado em 2017. Mas o que era pra ser apenas uma expansão, que tornava a personagem secundária Hornet jogável, acabou virando um jogo completamente novo.

Os desenvolvedores, Gibson e seu parceiro William Pellen, viram as vendas de Hollow Knight chegarem a 2,8 milhões de cópias no momento em que a sequência foi anunciada em 2019.

Com o sucesso do jogo indie, que vendeu outras 12 milhões de cópias nos anos posteriores, o Team Cherry viu espaço e estabilidade para desenvolver, com calma, um jogo do qual realmente se orgulhasse.

“Estávamos nos divertindo tanto! De qualquer maneira, isso é tudo um veículo para a criatividade. É legal fazer coisas divertidas”, disse Gibson.

E Silksong terá DLCs? (Spoiler: provavelmente sim.)

Ainda na entrevista com a Bloomberg, Gibson e Pellen deram sinais de que não estão satisfeitos com toda a diversão que tiveram nos últimos sete anos. Aparentemente, Hollow Knight: Silksong ainda tem espaço para futuras expansões.

“O mais interessante é pensar no que podemos adicionar depois. Temos um plano. É certo que alguns dos planos pra esse tipo de coisa são igualmente ambiciosos, mas espero que a gente consiga alcançar pelo menos parte”, disse Gibson.

Os fãs podem esperar. Se tudo der certo, menos do que esperaram para ter a sequência em mãos. O momento agora é de sentar e finalmente desfrutar do game que foi feito com tanto empenho por Gibson e Pellen.